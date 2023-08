Baldur's Gate 3, c'è un'impostazione "segreta" che dovreste disattivare

Baldur's Gate 3 punta ad essere un'esperienza molto fedele a quella di una partita di Dungeons & Dragons, ma Larian Studios ha inserito un settaggio molto particolare che dovreste disattivare, se volete che il videogioco sia ancora più fedele al gioco di ruolo originale.

La croce e delizia del gioco di ruolo più famoso del mondo, che trovate su Amazon in versione introduttiva, sono infatti i lanci di dadi che determinano la casualità degli eventi delle avventure.

Una delle feature caratteristiche di Baldur's Gate 3, tanto che lo stesso team ha consigliato di avere almeno una piccola esperienza con D&D per poter godere al meglio di tutte le possibilità.

Ma si tratta pur sempre di un videogioco di ruolo e, pertanto, Larian ha inserito un'opzione per rendere l'esperienza di gioco leggermente più piacevole.

Dicevamo infatti che i dadi sono croce e delizia di D&D. Quando tutto va bene è bellissimo, ma quando cominciano ad infilarsi i tiri pessimi uno dietro l'altro le cose possono andare molto male.

Per questo motivo in Baldur's Gate 3 c'è un settaggio dedicato proprio al lancio dei dadi: si chiama dado karmico ed è attivata di default.

Come potete vedere dallo screenshot qui sopra, il dado karmico è attivato nelle impostazioni di Baldur's Gate 3.

Stando alla descrizione, questo settaggio impedisce che si verifichino serie di successi o insuccessi di fila, mantenendo però comunque dei risultati casuali, così da garantire un'esperienza molto più equilibrata nel bene e nel male.

In questo modo la vostra partita di Baldur's Gate 3 sarà più equilibrata, ma i lanci di dado non saranno completamente affidati alla casualità come capita all'interno di una partita di Dungeons & Dragons.

Quindi, se volete un'esperienza realmente fedele a quella del gioco di ruolo originale, dovreste disattivarla, visto che Larian non ne ha mai parlato granché pubblicamente.

Baldur's Gate 3 intanto si sta godendo un lancio clamoroso, con dei numeri difficilmente prevedibili.