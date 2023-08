Per giocare a Baldur's Gate 3 è "raccomandata" la conoscenza di D&D

La serie di Baldur's Gate ha sempre avuto un fortissimo legame con le varie edizioni di Dungeons & Dragons, e Baldur's Gate 3 non sarà da meno con la quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo.

Tutti i giochi di ruolo fantasy hanno sempre basato il loro gameplay sul famoso gdr cartaceo, anche i vecchi episodi che potete recuperare in un bundle speciale creato per l'occasione.

Baldur's Gate 3 punta infatti a rievocare le suggestioni di una vera campagna di D&D tra amici, se non altro per la longevità che sarà davvero importante.

Il titolo di Larian offrirà tantissimi contenuti ai giocatori, tra cui 11 razze, 12 classe e ben 46 sottoclassi complessive con cui costruire il vostro eroe ideale.

Per non parlare del multiplayer, che fornirà al titolo un ulteriore incentivo per tornare a scorazzare nei Forgotten Realms. Come aggiunge Vincke, questo «non è un piccolo gioco che finirete in un mese.»

Ma quanto è importante conoscere Dungeons & Dragons per poter giocare Baldur's Gate 3? Non poco, stando a quanto da Larian Studios attraverso il PlayStation Blog.

Alcune novità sono state pubblicate di recente sul blog, che vanno ad ampliare l'offerta del titolo già ampissima di possibilità.

Oltre al fatto di poter cambiare completamente classe e scheda del personaggio per i comprimari, Larian ha svelato alcune abilità legate dal verme dei Mind Flayer che viene inserito nel cranio degli eroi all'inizio dell'avventura.

I poteri illithid forniranno agli eroi delle capacità straordinarie, ma solo a patto di abbandonarsi al potere oscuro delle creature. Un altro regolamento aggiuntivo, sostanzialmente, che si aggiunge a quello di D&D che dovreste conoscere, secondo Larian:

«Data l'intera gamma di combinazioni possibili, si raccomanda di avere un po' di esperienza come giocatore di D&D per sfruttare al meglio questa caratteristica. Ma se ti svegli e scegli il caos, decidendo invece di distribuire equamente tutti i tuoi punti in ogni classe senza alcun motivo strategico, la scelta è tua e, ovviamente, c'è un risultato per farlo.»

Se invece state aspettando la versione PC di Baldur's Gate 3 sappiate che dovrete attendere esattamente fino all'orario indicato, perché non ci sarà nessun preload.