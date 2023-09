Baldur's Gate 3, c'è un modo segreto (e utilissimo) per reclutare in anticipo un personaggio

Il giorno in cui finiremo di scoprire segreti di Baldur's Gate 3 è molto lontano, e oggi scopriamo come poter avere Lae'zel definitivamente nel gruppo prima del tempo.

La guerriera, protagonista tra gli altri anche del set di Magic dedicato al gioco che trovate su Amazon, è il primo personaggio originale che si incontra nell'avventura ma non è il primo ad entrare attivamente nel gruppo in via definitiva.

Advertisement

È infatti Cuorescuro la prima che si inserisce nel gruppo non appena il nautiloide si schianta a terra. Ma, incatenando una serie di eventi particolari, ora è possibile avere prima Lae'zel e poi Cuorescuro all'interno del gruppo.

Lo ha scoperto un giocatore di recente, come riporta Dualshockers, ed oltre ad essere divertente è anche un modo ottimo per affrontare le prime fasi del gioco soprattutto alle difficoltà più elevate.

Questo accade se Lae'zel viene uccisa al bordo del nautiloide, ovvero nel concitato incipit di Baldur's Gate 3. Il giocatore in questione (dal suo racconto su Reddit) si è ritrovato la githyanki sconfitta da uno dei cambion che assaltano la nave volante, per poi scoprire il suo cadavere sulla spiaggia subito dopo la scena del crollo del nautiloide, dove inizia di fatto l'avventura.

In questo modo con una pergamena di Rinascita è possibile recultare subito Lae'zel che, per altro, ha anche delle linee di dialogo uniche in cui la guerriera reagisce a questa insolita situazione. Per altro non menzionerà nemmeno i tiefling nel boschetto dei druidi, perché con questa serie di eventi non li avrà ancora conosciuti.

Incontrando subito dopo Cuorescuro come sempre è possibile affrontare i primi combattimenti con due alleati, che soprattutto alla difficoltà stratega (la più alta) è un supporto non indifferente.

È incredibile constatare quanto Larian abbia pensato ad ogni singola diramazione della trama, per un gioco che continua a sorprendere con sezioni da svariate ore ancora da scoprire. Per non parlare delle scene segrete che sono apparse in rete, solamente trafugate dal codice di gioco, ancora da scoprire "realmente" all'interno di Baldur's Gate 3.