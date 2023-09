Baldur's Gate 3, c'è una sezione segreta da 2 ore che non ha ancora scoperto nessuno

Anche dopo che i fan hanno avuto la possibilità di esplorare diverse volte la campagna di Baldur's Gate 3, pare proprio che i Forgotten Realms siano ancora ricchi di segreti tutti da scoprire.

L'ultimo lavoro di Larian Studios si è dimostrato un degno erede dei primi capitoli di Baldur's Gate (li trovate su Amazon) in grado di intrattenere i fan per diverse ore, ma più di un'avventura potrebbe non essere sufficiente per scoprirne tutti i segreti.

Dopo aver già scoperto una scena segreta con Karlach che rompe la quarta parete, adesso c'è un nuovo mistero che i fan dovranno risolvere: il doppiatore di Astarion ha infatti svelato che esiste una sezione dalla lunghezza di ben 2 ore, che però nessun giocatore è ancora riuscito a scoprire.

Come segnalato da GamesRadar+, l'attore Neil Newbon ha infatti svelato questo curioso particolare durante una sua diretta streaming su Twitch, sottolineando di essere uno dei pochi a conoscenza di questo segreto gelosamente custodito da Larian:

«So che c'è perfino qualcosa in cui voi non potete arrivare, a meno che non facciate qualcosa che non credo che qualcuno riuscirà mai a capire. Mi è stato svelato in segreto. Credo di essere una delle poche persone che ne sa qualcosa. È maledettamente folle».

A quanto pare, si tratta di un segreto che gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 non vogliono venga trapelato fino a quando non sarà effettivamente scoperto dai fan: alla voce di Astarion non è nemmeno permesso svelare se riguardi o meno il suo personaggio, né può dare alcun indizio al riguardo.

La clip in questione risale allo scorso 31 agosto, ma è riemersa alla luce soltanto nelle scorse ore, quando i fan si sono resi conto che nessuno è ancora riuscito a capire di che cosa stesse parlando: vedremo se nelle prossime settimane qualcuno riuscirà a svelare il mistero.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 si è davvero rivelato un successo incredibile: così sorprendente da aver sicuramente smentito Xbox, che in conversazioni private trapelate negli scorsi giorni era arrivata a definirlo un gioco «di seconda fascia».

Larian Studios ha però difeso la casa di Redmond dagli attacchi, sostenendo che non era affatto l'unico editore ad aver giudicato male il gioco di ruolo.