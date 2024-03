Baldur's Gate 3, i fan chiedono "giustizia" per un villain

Baldur's Gate 3 offre un'ampia libertà di scelte ai suoi giocatori, dando loro la possibilità di compire anche alleanze non esattamente eroiche.

Tuttavia, uno dei piccoli difetti del capolavoro di Larian Studios è che sembra offrire davvero pochi incentivi per voler seguire la via del male rispetto a una path "eroica" standard: qualcosa di cui lo studio belga è più che consapevole, dato che è attualmente al lavoro per migliorare i finali malvagi.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due giochi su Amazon) è quello che più di tutti permette ai fan di plasmare il proprio destino verso una strada eroica o malvagia, soprattutto grazie all'introduzione di Gortash, l'eletto di Bane, che i fan avrebbero voluto fosse stato gestito in maniera migliore dagli sviluppatori.

Ovviamente, da questo momento seguiranno enormi spoiler sull'Atto 3 e sul finale di gioco, dunque consigliamo fortemente di smettere di leggere a tutti quei fan che devono ancora completare la campagna almeno una volta.

A differenza degli altri eletti che andremo ad affrontare nel corso della campagna, Gortash non cercherà attivamente di distruggerci, ma ci inviterà anzi a prendere più volte in considerazione un'alleanza. E non si tratta nemmeno di un'inganno, ma di un patto che intende davvero portare avanti fino alla fine.

Un comportamento che ha convinto diversi giocatori, sebbene una sua alleanza significhi rinunciare a diverse missioni secondarie e ad altri alleati, ma che non va a finire affatto bene per il povero eletto di Bane: una volta arrivati davanti al Cervello Antico, finirà infatti per essere ucciso senza che possa davvero reagire.

Dexerto segnala la frustrazione di diversi utenti per l'impossibilità di salvare quello che comunque si era dimostrato un alleato fedele — seppur malvagio — e che avrebbe portato a un potenziale da non sottovalutare per un nuovo finale di gioco.

I giocatori sottolineano infatti che alleandosi con Gortash perdono automaticamente accesso ai Gondiani, al duca Ravengard — padre di Wyll — e perfino al gentile mindflayer Omeluum, senza ottenere davvero nulla in cambio, visto che questa alleanza è un vicolo cieco.

L'augurio dei fan di Baldur's Gate 3 risiede proprio nelle recenti dichiarazioni di Larian Studios su nuovi finali malvagi, augurandosi che almeno uno di questi possa riguardare proprio un'alleanza con Gortash portata avanti fino in fondo, semmai dovesse essere introdotto un sistema per salvargli la vita.

Ovviamente non tutti i giocatori la pensano così, ma sarebbe comunque interessante riuscire a vedere cosa sarebbe davvero successo senza la sua fine prematura. Vedremo se Larian Studios ascolterà queste richieste.

Ironicamente, Sven Vincke proprio nelle scorse ore ha svelato che era stato previsto un finale simile anche per Ketheric Thorm: inizialmente doveva essere reclutabile e giocabile, con l'eletto di Myrkul che alla fine avrebbe potuto perfino convincerci a stare dalla sua parte.

Ovviamente, questa scelta è stata tagliata abbastanza presto durante lo sviluppo, ma chissà che con Gortash non possa essere ripresa in qualche modo.

Ricordiamo che, sebbene il team di sviluppo abbia già confermato che non farà alcun DLC o sequel, nelle prossime settimane continueranno ad arrivare aggiornamenti corposi per Baldur's Gate 3.