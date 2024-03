Baldur's Gate 3, un villain iconico doveva essere giocabile

Se fate parte dei giocatori che avrebbero voluto vedere maggiori approfondimenti sui cattivi di Baldur's Gate 3, il director Swen Vincke ha svelato un retroscena particolarmente interessante, ma che potrebbe allo stesso tempo risultare deludente per come la storia finale si è sviluppata.

In un'intervista rilasciata a IGN US, il CEO di Larian Studios ha infatti svelato che Ketheric Thorm, il villain dell'Atto 2 interpretato dalla star J.K. Simmons, era inizialmente previsto come potenziale personaggio giocabile.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) avrebbe dunque seguito una struttura simile a quella di tanti altri giochi di ruolo, spingendo i giocatori a convertire un cattivo e portarlo dalla propria parte.

E per chi ha già portato a termine l'Atto 2 è anche abbastanza semplice capire quando sarebbe dovuto arrivare questo colpo di scena: da questo momento seguiranno spoiler sul finale del secondo atto, quindi sconsigliamo di proseguire la lettura se non avete ancora completato il gioco.

Superando uno specifico check di persuasione durante le fasi finali dell'Atto 2, era possibile assistere a un Ketheric Thorm pronto ad arrendersi, prima di tornare in sé in seguito all'assalto del Canto Notturno.

Questo check può comunque risultare utile per non dover affrontare una delle fasi della battaglia finale, ma stando a quanto svelato da Swen Vincke in realtà quella parte era stata inizialmente programmata per reclutare Ketheric nel party.

«Giocando c'è un momento in cui potete convincere Ketheric e c'è un momento in cui crolla: normalmente quel momento avrebbe dovuto portare al suo reclutamento. Lo abbiamo tagliato quando ci siamo riorganizzati. [...] Avrebbe dovuto rimanere nell'accampamento mentre affrontavate Gortash e Orin. Diventava una fonte di informazioni su di loro, potevate fidarvi di lui ed arrivare al suo arco narrativo. In seguito potevate essere convinti a unirvi a lui. Era una grande storia, ma... già».

Dalle parole di Swen Vincke sembra che anche la trama dell'Atto 3 avrebbe potuto cambiare notevolmente in base alla presenza nel party di Ketheric Thorm, magari aprendo potenzialmente le porte a un nuovo finale malvagio.

Sfortunatamente non è stato così, ma Thorm resta ancora uno dei villain più amati di tutto il gioco: se non altro, Larian è riuscita a rendere assolutamente giustizia a un personaggio affascinante.

La possibilità di allearsi con Ketheric sembrerebbe dunque fuori discussione, ma Swen Vincke ha anticipato che arriveranno comunque nuovi finali malvagi. E sembrano davvero perfidi.