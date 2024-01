Baldur’s Gate 3 ha ora un "tocco" di Skyrim, grazie ai fan

Baldur's Gate 3, il capolavoro che ha rilanciato il genere dei giochi di ruolo classici a turni, a quanto pare continua a essere costantemente supportato dai modder.

L'ultimo capitolo della saga (trovate tanti gadget dedicati su Amazon) ha infatti dalla sua una valanga di fan disposti a migliorarlo in ogni dove.

Advertisement

Il gioco, che agli Steam Awards ha vinto ben due premi, tra i quali l'ambito Gioco dell'Anno, sembra però non aver finito con le sorprese.

Come riportato anche da Destructoid, su Nexus Mods l'utente Ghouls0Rules ha reso possibile giocare a Baldur's Gate 3 nei panni di un Dunmer, la razza di elfi oscuri presente in giochi ben noti come come Morrowind e Skyrim.

Pur essendo "fortemente incentrato sulle immagini", la mod per il gioco Larian va oltre il semplice cambio di pelle e texture.

Ad ogni modo, il Dunmer di BG3 è anche dotato di caratteristiche aggiuntive. La pagina di download spiega infatti che il personaggio è in possesso di "passivi e incantesimi unici", oltre a "una certa progressione di livello per ogni sottorazza".

Quindi non si tratta solo di assomigliare a un personaggio di TES, visto e considerato che il personaggio ha anche delle funzioni specifiche.

È possibile ottenere la mod da questo indirizzo, ovviamente disponibile in forma totalmente gratuita. Ragion per cui, specie se siete fan - anche - di The Elder Scrolls, vi suggeriamo di scaricare il tutto prima di subito.

A fronte di ciò, chissà quali sorprese saranno in grado di tirare fuori dal cilindro i fan nel corso del 2024.

Restando in tema, un fan di The Elder Scrolls ha elaborato una potenziale mappa del sesto capitolo (attualmente in lavorazione), la quale pare essere più grande del 50% rispetto a quella di Skyrim.

Lasciando da parte le mod, vi suggeriamo anche di scoprire i metodi per uccidere l'Avvizzito o come sconfiggere Raphael già a partire dall'Atto 1.