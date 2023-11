Xbox, l'utilizzo delle IA per i videogiochi scatenerà un altro sciopero degli attori

Microsoft collaborerà con Inworld AI per sviluppare nuovi strumenti per Xbox che consentiranno agli sviluppatori di essere supportati dalle intelligenze artificiali nella creazioni di personaggi, storie e missioni. Una cosa che non è andata giù agli artisti del settore, che inizieranno un nuovo sciopero.

In un futuro videoludico che è sempre più cyberpunk (e non per forza quello di CD Projekt Red), anche Microsoft ha deciso di investire ulteriormente su questo tipo di tecnologie e strumenti.

Advertisement

La partnership pluriennale includerà un sistema di “copilota di progettazione AI” che gli sviluppatori Xbox potranno utilizzare per creare script dettagliati, alberi di dialogo, linee di missione e altro ancora.

L'idea che lo sviluppo possa diventare democratico era stata esplicitata già tempo da fa Sarah Bond, proprio a conferma dell'interesse di Xbox per questo settore.

Non è dello stesso avviso, tra i tanti, l'attore Elias Toufexis, interprete di Adam Jensen (Deus Ex) e Sam Coe (Starfield), che ha criticato senza mezze misure l'iniziativa di Xbox.

«Se vuoi iniziare una carriera da doppiatore, non ci pensare neanche», ha dichiarato laconicamente su X.

La partnership di Xbox non proietta effettivamente un grande futuro per chiunque voglia fare questa professione, come spiega Toufexis approfondendo:

«Tutti quei lavori di NPC di sottofondo senza nome che hanno rappresentato per tutti il nostro inizio nel settore... stanno tutti andando via. Sono già amareggiato. Un altro fottuto sciopero sta arrivando.»

L'attore si riferisce allo sciopero del sindacato SAG-AFTRA che comprende attori e doppiatori, che ha già bloccato Hollywood per svariati mesi e potrebbe fare altrettanto nell'industria dei videogiochi.

Altri attori si sono aggiunto al coro dei delusi, come Shelby Young (God of War) e Xander Mobus (Persona 5), che hanno manifestato il loro supporto alla causa.

Mobus ha dichiarato che «sembra un enorme spreco di denaro e risorse», le quali potrebbero essere destinate «agli esseri umani che realizzano effettivamente i giochi a cui giochiamo».

Anche Rami Ismail, sviluppatore e analista del settore, ha voluto dare la sua sintesi su quello che accadrà nel futuro relativamente alle intelligenze artificiali nel mondo delle arti: «Molte persone verranno licenziate, i giochi peggioreranno e i dirigenti riceveranno milioni».

Mentre Jill Schar, lead narrative designer di The Lamplighters' League, ha incoraggiato gli altri sviluppatori a interessarsi allo sciopero SAG-AFTRA, sottolineando che «gli attori sono in prima linea in questo momento nella lotta contro l'avidità aziendale e gli usi non etici dell'intelligenza artificiale.»

In un momento in cui non c'è un accordo tra SAG-AFTRA e i produttori dei videogiochi, questo incidente potrebbe essere esplosivo per il futuro del settore.