Baldur's Gate 3 si aggiorna con l'hotfix 9: ecco le novità

L'avventura di Baldur's Gate 3 è sempre in continuo cambiamento, perché Larian Studios ha pubblicato giusto pochi giorni fa l'hotfix 9, a poche ore da quello precedente.

L'hotfix 8 aveva aggiunto infatti una serie di novità che, tra le altre cose, avevano messo a tacere tutte le recenti critiche sul supporto di Larian al gioco.

Da oggi, come annunciato sulla pagina Steam di Baldur's Gate 3, è disponibile l'hotfix 9.

La novità più creativa è la possibilità di utilizzare lo Specchio Magico per cambiare aspetto anche ai mercenari ingaggiati. Dopo che lo strumento era stato introdotto per il personaggio principale, ora anche i compagni assoldati possono cambiare il loro look se lo desiderano. Inoltre, sempre con lo Specchio Magico, sarà possibile cambiare nome al proprio personaggio.

Ecco tutte le novità dell'hotfix 9:

Ora puoi usare lo specchio magico sui mercenari

Ora puoi cambiare il tuo nome attraverso lo Specchio Magico

Risolto un raro arresto anomalo che poteva verificarsi durante il download o il caricamento rapido di un gioco

Risolto un problema che causava arresti anomali della GPU su PS5 Vulkan

Risolto il problema con la statua del guardiano che cadeva ripetutamente in un abisso, causando lo stallo del server

Risolto un problema di schermo diviso su PS5 che poteva causare uno schermo nero durante l'ascolto di un dialogo

Risolto il problema con gli incantesimi impreparati che non rimuovevano i loro potenziamenti se l'incantesimo veniva lanciato

Risolto il problema per cui i buff venivano rimossi da incantesimi impreparati se il buff proveniva da una fonte diversa (ad esempio una pergamena)

Risolte le interruzioni di alcune posizioni dei personaggi e delle animazioni se si saltavano le righe in determinati dialoghi

Risolto il problema con le anteprime che non funzionavano correttamente nelle opzioni di accessibilità

Risolto un problema che causava l'attivazione inaffidabile della storia d'amore di Minthara

Risolto il problema con il dialogo di Minthara che non si attiva correttamente dopo aver ucciso Orin

Risolto il problema con l'Armatura a Scaglie adamantina che a volte rendeva le gambe trasparenti

Risolto un bug di allungamento della geometria introdotto nell'Hotfix 8 su Vulkan

Risolto il problema per cui i personaggi venivano visualizzati in mutande in alcune scene intime anche se era abilitata la nudità

Risolto il problema con la morte simulata che causava un ciclo di combattimento infinito di uscita e partecipazione in determinate circostanze

Risolti i problemi relativi ai prezzi nei dialoghi che non venivano visualizzati correttamente nei salvataggi effettuati mentre il prezzo era sullo schermo

Ottimizzato il sistema della linea visiva per le entità senza raggio visivo, come gli oggetti.

Chissà se, tra le tante novità e aggiornamenti, ci sarà finalmente un passo in avanti per un'edizione fisica del gioco, che i giocatori chiedono a grande voce al punto di iniziare a far riflettere lo studio sull'eventualità di crearne una.

