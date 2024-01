Baldur's Gate 3 e i "ban sexy" su Xbox, interviene Larian: «È fastidioso e inaccettabile»

Nelle scorse giornate avevamo lanciato un allarme da non sottovalutare per i giocatori che hanno scelto di provare Baldur's Gate 3 su Xbox: a causa delle linee guida del network di casa Microsoft, scegliere di catturare — e condividere, anche inconsapevolmente — clip video di alcuni dei momenti più "intimi" del gioco poteva portare a sospensioni dal servizio.

Il caso più clamoroso è stato segnalato da un utente in particolare che, dopo aver ricevuto 3 strike di fila, si è ritrovato bannato addirittura per un anno: significa che il giocatore non può neanche giocare online solo per aver voluto catturare contenuti presenti in un gioco pubblicato su Xbox.

Advertisement

Una vicenda che non solo rischia di scoraggiare chiunque voglia acquistare il titolo su Xbox Series X (trovate la console su Amazon), ma che è semplicemente assurda e sproporzionata a quella che sarebbe la "violazione" vera e propria.

E la pensa così anche Michael Douse, il director of publishing di Larian Studios: in un breve commento affidato al suo profilo X ha infatti voluto sottolineare come la vicenda abbia dato fastidio anche agli sviluppatori, che stanno discutendo con Microsoft per risolvere la situazione.

«Abbiamo visto segnalazioni secondo cui alcuni giocatori sono stati bannati o hanno avuto problemi su Xbox dopo aver caricato screenshot/video dei loro "contenuti di gioco". Stiamo discutendo con Microsoft ed esaminando la questione. È fastidioso e inaccettabile».

Larian conferma dunque ancora una volta di avere a cuore il divertimento dei fan, sottolineando che vuole che tutti i giocatori riescano a godersi Baldur's Gate 3 indipendentemente dalla piattaforma scelta.

Il director of publishing ha poi rassicurato la community che questa ennesima vicenda, unita al bug dei salvataggi sempre su Xbox, non l'ha buttato giù di morale, ma significa semplicemente che lui e il suo team sono «impegnati» ad assicurarsi che vada tutto per il meglio.

Per il momento, in attesa che venga fatta chiarezza sulla questione, il nostro consiglio è quello di modificare le impostazioni di condivisione per assicurarvi che le vostre clip catturate non vengano immediatamente caricati sui server Xbox, evitandovi sgradevoli sorprese. Oppure attivare il filtro nudità, se proprio foste preoccupati.

In compenso, stando a una notifica arrivata ad alcuni utenti, potrebbero esserci gradite sorprese in arrivo: pare infatti che Xbox Game Pass stia per accogliere gratis i primi 2 capitoli di Baldur's Gate.