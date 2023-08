Baldur's Gate 3 ha già "triplicato" il lancio di Cyberpunk 2077

Baldur's Gate 3 è inevitabilmente uno dei giochi più attesi dell'anno e, come accade in questi casi, Steam ha avuto dei minuti fin troppo intensi da vivere al lancio del titolo di Larian Studios.

Il ritorno tanto atteso della saga di Baldur's Gate, recentemente resa disponibile in una versione di alta qualità su Amazon, è motivo di grande eccitazione ovviamente.

Il gioco di ruolo ci ha fatto attendere tantissimo anche perché non c'è stato il preload su PC, quindi è stato necessario attendere esattamente l'orario di pubblicazione ufficiale.

Ma il momento è finalmente arrivato e Steam se n'è accorto perché ha fatto molta fatica durante l'orario di pubblicazione di Baldur's Gate 3.



Come riporta PC Gamer, infatti, la piattaforma di Valve ha avuto dei picchi di traffico altissimi tanto da crashare in alcuni momenti.

La pagina delle statistiche di Steam indica un picco di utilizzo totale della larghezza di banda di oltre 146 Tbps (terabit al secondo) in tutto il mondo. Facendo un confronto, è quasi il triplo del carico che Steam ha dovuto gestire per il lancio di Cyberpunk 2077, altro videogioco tutt'altro che impopolare.

Per questo motivo sono arrivate moltissime segnalazioni dai giocatori, che in molti casi si sono ritrovati a non poter accedere a Steam.

Anche in questo momento i download sono più lenti in generale per gli utenti di Steam, per via del flusso che ovviamente sta arrivando nel momento di punta.

Un segno del successo di Baldur's Gate 3 inevitabilmente, ma che ha creato così tanti problemi da portare anche Swen Vinke, boss di Larian Studios, a scusarsi con la community:

Prima di iniziare la vostra avventura non dimenticatevi di dare un'occhiata al trailer di lancio, così potete entrare subito nel mood epico di Baldur's Gate 3.

Gli altri dovranno attendere un po' di più, perché la versione PS5 arriverà il 6 settembre mentre quella Xbox è ancora in sviluppo, finché Larian non risolverà alcuni problemi.