Baldur's Gate 3 diventa un roguelike in co-op, grazie ai fan

Se avete già completato innumerevoli volte la campagna principale di Baldur's Gate 3 e avete bisogno di un'esperienza nuova per godervi il capolavoro di Larian Studios, potremmo aver trovato la mod giusta per voi.

PCGamesN segnala infatti una nuova mod intitolata "Trials of Tav", creata da Hippo0o e in grado di trasformare Baldur's Gate 3 in un vero e proprio roguelike con potenziali altre 100 ore di gameplay e contenuti da scoprire da soli o in co-op con i vostri amici.

Questa nuova modifica, pensata ovviamente solo con nuove battaglie, include oltre 38 mappe e 250 nemici da sconfiggere: dopo ogni incontro riceverete del loot casuale e verrete rispediti all'accampamento, dove potrete spendere il vostro punteggio RogueScore e le valute per sbloccare potenziamenti.

Trials of Tav è stato studiato per i nuovi salvataggi, ma può tecnicamente essere applicato anche su file già esistenti: in tal caso, la mod vi fornirà di default un RogueScore aggiornato in base ai vostri progressi.

Qualora riusciste a battere la modalità roguelike alla difficoltà Onore, sbloccherete perfino il New Game+ con nemici ancora più impegnativi, ma con le vostre build già sbloccate e pronte per l'uso.

Insomma, questa mod potrebbe essere un sogno che diventa realtà per chi ama Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli in offerta su Amazon) e per i fan dei roguelike.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, trovate la pagina ufficiale di Trials of Tav su NexusMods, con tutte le istruzioni per l'installazione e alcune utili informazioni aggiuntive sul suo funzionamento.

Al momento è ovviamente disponibile esclusivamente su PC, ma chissà che non possa essere resa compatibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, quando verrà ufficialmente introdotto il supporto alle mod.

Sarà infatti una delle novità riservate per la mastodontica Patch 7, che includerà anche i finali malvagi estesi e il crossplay.

Nel frattempo, Larian Studios sta già pensando al post-Baldur's Gate 3 con ben 2 nuovi giochi: di uno di questi sappiamo già il nome provvisorio, ma nient'altro.