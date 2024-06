Baldur's Gate 3 aggiunge il supporto ufficiale per le mod

Baldur's Gate 3 aggiungerà finalmente il supporto ufficiale per le mod a settembre, questo dopo un'estate di test che prenderanno il via durante la giornata di oggi, 3 giugno.

I fan della saga fantasy (trovate i primi due giochi in offerta su Amazon) faranno quindi bene a prepararsi a un'ondata di novità.

Non è certo la prima volta che Baldur's Gate 3 si aggiorna, ma questa volta è il momento di fare sul serio.

La cosiddetta patch 7, che includerà il toolkit per il modding del gioco, inizia ora i test attraverso una closed alpha che durerà circa un mese (via Eurogamer).

A luglio si aggiungeranno altri 1000 giocatori, nell'ambito di una closed beta. L'idea è che l'alpha test sviluppi gli strumenti per le mod e porti quelle esistenti, mentre il beta test fornirà un feedback su queste ultime.

Il tutto dovrebbe concludersi a settembre, quando la patch 7 sarà disponibile per tutti.

Larian ha scritto oggi un post sul blog di Steam: «Con l'intenzione di lavorare sui vostri feedback per tutta l'estate, avremo il tempo di rifinire la patch 7 per il rilascio a settembre».

«Nel frattempo, abbiamo ancora molte cose in serbo per voi, tra cui alcune stravaganze per l'anniversario, mentre guardiamo indietro ai mesi trascorsi dal rilascio. Stiamo anche continuando a sviluppare una modalità fotografica in-game, il crossplay e altre correzioni che arriveranno più avanti!».

Il post sul blog entra nel dettaglio dei motivi per cui il supporto al modding è importante - per evitare problemi di stabilità e compatibilità del gioco - e spiega come funzionerà, utilizzando mod.io per abilitare il supporto per tutte le piattaforme.

«Il gioco uscirà per primo su PC, ma ci aspettiamo di estendere il supporto a una comunità più ampia e a varie piattaforme poco dopo, anche per i giocatori Mac e per le console PlayStation e Xbox», continua Larian.

«Il nostro obiettivo con mod.io e i nostri partner è quello di trovare un equilibrio che permetta un modding esteso pur tenendo conto delle linee guida”, ha scritto Larian. “Mentre alcune mod NSFW e alcune modifiche pesanti dal punto di vista degli script potrebbero non essere supportate dalla pipeline ufficiale, il modding al di fuori della nostra pipeline sarà comunque un'opzione».

Per quanto riguarda il futuro, sempre Larian ha confermato anche di essere al lavoro su 2 nuovi progetti dopo Baldur's Gate 3, e saranno i loro giochi «migliori di sempre».