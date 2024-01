Baldur's Gate 3, c'è un personaggio nell'Atto 3 quasi impossibile da incontrare

Baldur's Gate 3 è uno di quei rari videogiochi che sembrano non voler mai smettere di sorprendere: Larian Studios ha pensato a quasi tutto ciò che potrebbe fare un giocatore, ingegnandosi anche nel realizzare personaggi segreti che quasi nessuno potrebbe mai conoscere.

Molti di questi misteriosi NPC sono infatti disegnati come "failsafe", ovvero personaggi destinati a sostituire uno di quelli più importanti, qualora accada qualcosa a quelli che dovrebbero apparire nelle cutscene più importanti per far proseguire la storia in modo naturale.

Uno di questi casi può essere trovato nell'Atto 3 ed è il misterioso Honk, fratello del mezz'orco Henk — sì, i nomi non brillano esattamente per originalità — che per tantissimo tempo i fan credevano nemmeno esistesse.

Ma gli autori del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) lo avevano accennato in una lettera in-game che potevano trovare i fan più curiosi, accendendo dunque la curiosità sull'effettiva esistenza di Honk all'interno del gioco.

Una domanda a cui ha potuto dare risposta lo youtuber Proxy Gate Tactician, che nel suo ultimo video segnalato da PC Gamer ha svelato che non solo il misterioso mezz'orco esiste, ma anche cosa deve accadere nello specifico perché possiate incontrarlo.

Il tutto riguarda nello specifico la romance di Karlach, dunque vi avvisiamo fin da subito su eventuali spoiler qualora abbiate intenzione di esplorare una relazione con la fortissima — e altrettanto adorabile — Tiefling del nostro party.

La scena finale della romance con Karlach si svolgerà come di consueto durante l'Atto 3 e permetterà ai due innamorati di avere un appuntamento al locale di Henk, in cui ovviamente sarà presento anche lo stesso proprietario.

Ma che cosa succede se, probabilmente per colpa di azioni difficili da giustificare da parte del giocatore, Henk dovesse essere passato a miglior vita? Semplice: Honk prenderà il suo posto, ripetendo le stesse identiche operazioni.

Dato l'aspetto praticamente identico tra i due fratelli è davvero difficile riuscire a capire la differenza, ma il fatto che Karlach lo chiami nello specifico "Honk" toglie ogni spazio a eventuali dubbi: la sua esistenza serve semplicemente a garantire che la romance con la Tiefling vada avanti senza problemi.

Non aspettatevi però nulla di insolito o scene esclusive particolari: l'appuntamento si svolgerà infatti in maniera praticamente identica alla versione "originale".

Resta tuttavia curioso il fatto che Larian abbia pensato perfino a questa rarissima eventualità, il che ha reso Honk forse il personaggio più difficile da incontrare in circostanze normali.

Insomma, nonostante l'Atto 3 abbia deluso molti fan, la cura per i dettagli del team di sviluppo continua a essere assolutamente innegabile. Così come la volontà di soddisfare i fan il più possibile, con hotfix tempestivi anche per piccoli "problemi".

E se avete voglia di scoprire altri segreti che potrebbero esservi sfuggiti, oltre a consigliarvi di recuperare il video completo abbiamo riportato nelle scorse anche tante altre curiosità segnalate dai fan.