Baldur's Gate 3 avrà espansioni aggiuntive? Risponde Larian

Baldur's Gate 3 si è già rivelato indubbiamente il fenomeno dell'estate e uno dei principali successi di questo 2023, dimostrando al mercato videoludico che l'interesse per i giochi di ruolo è ancora estremamente elevato.

Il ritorno della celebre saga (trovate i primi capitoli su Amazon) ha conquistato praticamente tutti e, sebbene la campagna sia lunghissima e che probabilmente ben poche persone sono riuscite a portarla già a termine, c'è già chi pensa a come proseguire l'avventura.

Larian ha effettivamente lasciato un piccolo spiraglio per poter proseguire l'avventura: il level cap massimo per le abilità dei nostri personaggi è infatti 12, contro il livello 20 massimo solitamente raggiungibile nelle regolari avventure in D&D.

Un DLC potrebbe dunque permetterci di espandere ulteriormente i nostri eroi per affrontare nuove pericolosissime imprese: in un'intervista rilasciata a PC Gamer, il fondatore dello studio Swen Vincke ha però sottolineato che Larian non è al lavoro su un contenuto aggiuntivo e che, allo stesso tempo, è improbabile che ciò accada.

«Le avventure [dal livello 12 al 20] richiedono un modo diverso di fare le cose, in termini di antagonisti che dovrete affrontare, il che richiede lunghi tempi di sviluppo per riuscire a farlo per bene. Il che significa che, per lo sforzo di sviluppo, dovrebbe essere molto più di un'espansione. È anche per questo motivo che molte avventure di D&D non arrivano oltre il livello 12. Quindi all'inizio sembra un materiale facile per un'espansione, finché non iniziate a pensarci e capire che non è così semplice come qualcuno potrebbe immaginare».

In ogni caso, Vincke non ha voluto chiudere totalmente la porta alla possibilità di nuove espansioni, ma ha voluto avvertire i fan che potrebbe volerci «molto tempo» prima che ciò accada.

Inoltre, se mai dovesse accadere, non sarebbe annunciata prima che il team di sviluppo non sia soddisfatto del risultato: Larian vuole infatti avere la libertà di sperimentare come preferisce e non intende ritrovarsi costretta a vendere un prodotto «noioso» solo perché era stato annunciato incautamente con largo anticipo.

Fortunatamente, sembra che i fan potranno presto avere la possibilità di espandere il tutto a loro piacimento con nuove mod: Swen Vincke ha ammesso che il supporto alle modifiche «migliorerà drasticamente» dopo il lancio su PS5, che stando ai pre-order sembra essere un altro grande successo.

Prima che ciò accada, gli appassionati avrebbero però un'altra richiesta per il team di sviluppo: sono tantissimi gli utenti che vorrebbero poter cambiare il look del proprio personaggio durante la campagna. Compreso un buon taglio di capelli.

Ricordiamo che per giocare Baldur's Gate 3 sarebbe meglio avere prima una buona conoscenza di base per le meccaniche di D&D: un requisito che ha già ostacolato non pochi fan.