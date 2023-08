Baldur's Gate 3, i fan chiedono a gran voce una feature importante

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Baldur's Gate 3 sta già sorprendendo tutti gli appassionati dei giochi di ruolo per via della sua enorme profondità e libertà di gioco, lasciando gli utenti liberi di sperimentare nel modo che più preferiscono.

Il ritorno della celebre saga GDR (trovate i primi due capitoli su Amazon) vi permette di sperimentare proprio come in una partita a D&D, con azioni folli e una personalizzazione dell'avventura difficilmente visti in un videogioco di tale portata.

Advertisement

Eppure, c'è una piccola ma importantissima mancanza che non è passata inosservata agli appassionati: come riportato da ComicBook, stanno infatti emergendo in queste ore tantissime segnalazioni di fan che lamentano l'impossibilità di... cambiare la propria acconciatura.

L'editor iniziale dei personaggi è particolarmente corposo ed è indubbiamente una delle feature su cui i fan hanno speso più tempo, ma ciò non significa che non possano emergere dei ripensamenti, magari anche in base a come va l'avventura: diversi utenti hanno segnalato infatti che vorrebbero aggiungere cicatrici o modificare il taglio di capelli, per riflettere meglio l'arco narrativo del proprio personaggio.

Ma c'è anche chi, più semplicemente, ammette di aver eseguito scelte sbagliate e di non volersi ritrovare con «personaggi stupidi» solo per un semplice errore di calcolo prima dell'avvio.

Nella campagna di Baldur's Gate 3 attualmente non esiste la possibilità di andare da un barbiere o, anche senza bisogno di una metanarrazione, poter semplicemente modificare le feature dell'avatar in qualunque momento: una mancanza che ha sorpreso gli appassionati, dato che Larian ha curato quasi ogni singolo aspetto del gioco e che questa sembrava quasi una feature ovvia da implementare.

Per questo motivo, molti fan si augurano che sia tra le prime novità a essere introdotte nelle patch correttive: vedremo se gli sviluppatori daranno ascolto alla community e ci permetteranno, finalmente, di poterci tagliare i capelli durante l'avventura.

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato anche un'altra lamentela dei fan, ovvero la scarsa chiarezza di Baldur's Gate 3 per alcune meccaniche di D&D, a meno di non possedere un manuale apposito.

Del resto, è vero che Larian aveva già ammesso che sarebbe necessaria una conoscenza minima di D&D, ma forse non fino a questo punto: vedremo se un aggiornamento riuscirà a sistemare anche questo.

Nel frattempo, se state già giocando l'avventura o avete intenzione di iniziarla a breve, non dimenticatevi di disattivare un'opzione segreta per avere la vera esperienza casuale di un gioco da tavolo.