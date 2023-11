Baldur's Gate 3, arriva l'hotfix 10: ecco le novità

Larian Studios sta continuando ovviamente a lavorare a Baldur's Gate 3 tra aggiornamenti importanti e più rapidi, e uno di questi è disponibile proprio da oggi attraverso l'hotfix 10.

Il videogioco di ruolo fantasy ispirato a Dungeons & Dragons, i cui manuali potete trovare su Amazon, sta continuando a diventare sempre migliore ad ogni update.

La patch 4, una delle più imponenti, aveva per dato alcuni problemi ad alcuni tipi di giocatori, che non hanno preso bene le modifiche di Larian.

Tanto che, dopo alcune discussioni con la community, il team di sviluppo ha deciso di ritoccare ulteriormente gli aggiustamenti per andare incontro a queste particolari necessità.

Vedremo cosa succederà con l'hotfix 10, annunciato oggi da Larian attraverso una nota ufficiale elencando tutte le novità.

L'aggiornamento, disponibile per tutte le piattaforme tranne Mac dove il team sta effettuando alcuni test, si adopera prima di tutto per aggiustare il doppiaggio di Astarion che, in alcuni casi, non seguiva esattamente ciò che avrebbe dovuto dire durante i dialoghi.

Inoltre, un altro problema che è stato risolto è il fatto che Cuorescuro non seguiva il gruppo di avventurieri, lasciando gli eroi senza il prezioso aiuto della tenebrosa chierica.

Per quanto riguarda le altre correzioni, ecco l'elenco completo:

Risolto il problema con Shadowheart che non seguiva il party

Risolto il problema con i cursori per il trucco degli occhi e l'intensità del tatuaggio che non funzionavano sul controller

Risolto un potenziale crash relativo a Vulkan. Questo risolve l'errore DEVICE_LOST riducendo al minimo la finestra di gioco

Risolto un problema che causava una desincronizzazione tra le linee vocali e i sottotitoli di Astarion

I personaggi giocanti non saranno più letteralmente in fiamme nella scena con Vlaakith nell'asilo

Risolto il problema con le scarpe dei barbari nani maschi, che mancavano della loro consistenza e sembravano grandi mirtilli

Il menu dei punti di passaggio ora si apre correttamente quando viene attivato dalla scheda del personaggio sul controller

Risolto il problema per cui gli oggetti venivano sempre raccolti come merce dopo averne raccolto almeno uno come merce

Risolto il problema per cui i nemici nella Torre di Ramazith rimanevano bloccati durante il combattimento se tentavano di volare da un piano inferiore per raggiungere i giocatori al piano superiore

Tra le recenti novità c'è anche la modalità con morte permanente, aggiunta a sorpresa e dedicata ovviamente ai giocatori più hardcore.

Mentre siamo ancora in attesa della data di uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox, ancora avvolta nel mistero.