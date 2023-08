Back to School MediaWorld: acquista un PC e notebook e ricevi una Gift Card fino a 250€

Mentre l'aria estiva ancora ci avvolge, il calendario non mente: settembre è alle porte e con esso il rientro a scuola. È il momento perfetto per aggiornare e ottimizzare la vostra stazione di lavoro digitale con PC, notebook o tablet all'avanguardia. MediaWorld, conscia delle vostre esigenze, ha lanciato l'imperdibile campagna "Back to School", attiva fino al 30 agosto e ricca di vantaggi esclusivi sotto forma di gift card!

Per un periodo limitato, l'acquisto di un nuovo PC o notebook vi farà guadagnare una gift card di valore variabile, da utilizzare liberamente in qualsiasi punto vendita MediaWorld. Un'occasione in più per rinnovare la vostra tecnologia e investire anche in altri prodotti e accessori.

Ecco i dettagli delle gift card in base alla fascia di spesa:

Acquisti tra 499 e 799 euro: Gift Card MediaWorld da 75 euro

Acquisti tra 800 e 1.199,99 euro: Gift Card MediaWorld da 150 euro

Acquisti oltre i 1.200 euro: Gift Card MediaWorld da 250 euro

Per facilitare la vostra scelta, MediaWorld ha messo in forte sconto una selezione di dispositivi di alto livello. Immaginate di poter acquistare il notebook gaming MSI Thin GF63 a soli 1.299€ invece di 1.599,99€! E se siete alla ricerca di qualcosa di più economico ma altrettanto affidabile, l'HP IdeaPad 3 è disponibile a 599€ anziché 949,99€, mentre l'Acer Aspire 3 è offerto a 499€ anziché 649,99€.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta a tempo limitato. Aggiornate la vostra dotazione tecnologica e preparatevi a un anno scolastico all'insegna dell'efficienza e dell'innovazione!

La promozione "Back to School" di MediaWorld è dunque l'opportunità che stavate aspettando per acquistare un dispositivo veloce e performante, capace di supportarvi nel vostro percorso scolastico o accademico per l'intero anno. La gift card inclusa nell'offerta vi darà poi la libertà di personalizzare ulteriormente il vostro nuovo acquisto con periferiche utili o, perché no, di concedervi qualche lusso tecnologico.

