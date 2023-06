Avowed vi ha deluso? Per Obsidian «il trailer ha fallito»

Uno dei protagonisti più attesi dell'ultimo evento Xbox Games Showcase era sicuramente Avowed, nuovo gioco di ruolo di casa Obsidian che si è mostrato con diverse sequenze di gameplay.

La sensazione era quella di trovarci di fronte a quello che potrebbe essere definito "lo Skyrim di Obsidian": tuttavia, il comparto tecnico aveva deluso non pochi fan, preoccupati dall'attuale stato del titolo.

Considerando che il gioco uscirà solo il prossimo anno, ma sarà disponibile gratis anche su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) al day-one, la community si è preoccupata che potesse diventare un flop, dopo essere rimasta scottata dal recente caso Redfall.

Obsidian sembra però essere consapevole delle critiche arrivate in seguito al filmato gameplay, arrivando addirittura a condividerle almeno parzialmente: in un post pubblicato sul forum di RPG Codex (via Twisted Voxel), lo sviluppatore Briar Diem ha ammesso che il trailer di 2 minuti non è riuscito a mostrare molte novità.

Questo significa anche che, secondo lui e tanti altri sviluppatori di Obsidian, «il trailer ha fallito» perché non è riuscito in quello che avrebbe dovuto essere il suo intento: mostrare agli utenti cos'è Avowed e perché dovrebbero giocarlo.

Diem ha anche spiegato che secondo lui è ingiusto paragonarlo al loro precedente lavoro, The Outer Worlds, dato che i due titoli non sarebbero affatto uguali.

Lo sviluppatore di Obsidian ha anche svelato che il team che si è occupato del trailer ha eseguito diversi editing di immagine e compressione, cambiando a volte anche la colorazione stessa del tutto.

Il team ha dunque deciso di rilasciare alcuni screenshot per mostrare agli utenti come sarà davvero Avowed, pur ammettendo che sono degli scatti «a caso» e di non essere sicuro perché siano stati scelti proprio questi.

Ad ogni modo, per i fan preoccupati dello stato a livello tecnico, Diem ha chiarito che attualmente Avowed non è nemmeno entrato nella fase Alpha e che lo sviluppo sta procedendo bene: è probabile dunque che, quando il titolo sarà più vicino al lancio, la grafica sarà notevolmente migliorata.

Curiosamente, Avowed non è stato l'unico gioco dell'evento a essere oggetto di critiche: anche Fable è stato attaccato... ma solo perché la protagonista non è abbastanza attraente per gli standard di alcuni "fan".