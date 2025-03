Atlus potrebbe aver scelto il prossimo remake di Persona

SEGA e Atlus hanno avuto più di una conferma di quanto il franchise di Persona sia stato in grado di penetrare anche un nuovo tipo di pubblico, e per questo non stupisce che il prossimo ritorno possa essere Persona 4 Remake.

Come riporta Xbox Era, sembra proprio che le aziende abbiano scelto il quarto capitolo della saga di Persona come prossimo protagonista della creazione di una versione rivista e corretta della produzione.

Alcuni utenti su Twitter hanno infatti scoperto che il dominio "p4re.jp" è stato registrato nelle ultime ore. Un dettaglio che potrebbe sembrare insignificante, se non fosse che due anni fa si verificò una situazione analoga con la registrazione di "p3re.jp", seguita tre mesi dopo dall'annuncio ufficiale di Persona 3 Reload.

I brevetti in Giappone funzionano in maniera molto differente che nel resto del mondo. Come nel caso di Capcom e Dino Crisis di cui vi ho parlato di recente, il sistema giapponese non permette di rinnovare un marchio senza un piano d’azione concreto.

Originariamente pubblicato su PlayStation 2, Persona 4 espanse il successo del suo predecessore, contribuendo a definire l'identità della serie fino al punto da permetterle di affrancarsi dal titolo "Shin Megami Tensei" nelle iterazioni successive.

Il titolo è tornato su PC e Nintendo Switch con Persona 4 Golden, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine con la nostra recensione.

Se il pattern seguito con Persona 3 Reload dovesse ripetersi, potremmo aspettarci un rifacimento completo che utilizza il motore grafico di Persona 5, con animazioni fluide, ambienti dettagliati e sistemi di combattimento modernizzati. Anche l'interfaccia utente potrebbe ricevere un restyling completo, mantenendo però quell'identità visiva caratteristica della serie.

Proprio le stesse interfacce che amiamo tanto ma che, come ha raccontato di recente il team di sviluppo, sono un inferno da realizzare.

Il tutto mentre attendiamo in ogni caso l'arrivo di Persona 6, di cui si parla da tanto ma senza novità effettive da riportare.