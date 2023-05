ASUS ROG Ally: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente, sono stati aperti i preorder ad ASUS ROG Ally, dispositivo che entra a pieno diritto nel campo dei "computer portatili" simili, almeno nell'aspetto, alle console. Così come il "rivale" Steam Deck, ASUS ROG Ally vi offre la possibilità di immergervi nei vostri giochi preferiti, tratti da una vasta gamma di cataloghi, grazie alla sua compatibilità con Windows 11.

ASUS ROG Ally è alimentato da un processore custom AMD Ryzen Z1, sviluppato specificatamente per il gaming mobile. Il chip, con 6 o 8 core nella versione Extreme, si affida a un'architettura Zen4 RDNA 3, accompagnato da 16GB di RAM LPDDR5, mentre il display da 7" a risoluzione FullHD con refresh rate massimo di 120Hz permette di godere di una fluidità straordinaria. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, si farà affidamento su SSD PCIe 4.0, oltre alla possibilità di utilizzare micro SD UHS-II.

ASUS ROG Ally non è solo una sorta di console portatile, ma si presta a molteplici utilizzi grazie alla possibilità di associarlo a una dock, che consente di collegarlo a un monitor esterno. In questo modo, potrete trasformarlo in un vero e proprio PC, completo di schermo. E se preferite un'esperienza più tradizionale, potrete utilizzarlo con mouse e tastiera. Per maggiori informazioni inerenti al prodotto, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato, dove trovate anche alcune impressioni dopo una prova diretta.

ASUS ROG Ally sarà lanciato il 13 giugno 2023 al prezzo di 799€. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti.

