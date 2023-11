ASUS ROG Ally con Z1 Extreme ora in SUPER SCONTO!

Il Black Friday 2023 è alle spalle ed è il momento del Cyber Monday, dove stiamo evidenziando le migliori offerte disponibili.

Tra queste, vi segnaliamo quella dedicata ad ASUS ROG Ally con Z1 Extreme, la handheld di casa ASUS che vi permette di giocare la vostra libreria di giochi su Windows come se foste su un tradizionale PC, ma con la comodità di una "console" portatile.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

Nata sulla scia del successo di Steam Deck, ASUS ROG Ally ne sposa essenzialmente la filosofia, ma la amplia all'intero ecosistema Windows: questo significa che non solo vi permette di giocare i vostri titoli per Steam, ma anche quelli di qualsiasi altro client che possiate normalmente installare sul vostro PC. Il potente chip AMD Z1 Extreme le permette di avere ottime performance, anche su giochi recenti come Alan Wake 2 o Starfield, che vengono fatti girare su un pregevole display a 1080p da 7".

Parliamo di una portatile pensata anche per poter essere facilmente trasportabile, visto l'ingombro ridotto, e di cui potete ampliare lo spazio di archiviazione mediante l'uso di una micro SD. Certo, è importante ricordare che parliamo di un vero e proprio PC con la forma di una console, quindi l'approccio che dovete avere è esattamente quello che avreste con un computer: non sempre basta scaricare un gioco e lanciarlo per vederlo girare al meglio delle sue possibilità.

Se volete approfondire la conoscenza con ASUS ROG Ally, vi raccomandiamo la mia recensione completa, in cui ne parlo discutendo di come si troveranno a giocarci coloro che arrivano dal mondo delle console.

