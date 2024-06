Assassin’s Creed Shadows sarà davvero next-gen

Durante l'Ubisoft Forward 2024 è tornato anche Assassin's Creed Shadows, mostrando il gameplay diretto del prossimo capitolo.

Messi da parte gli ultimi episodi del franchise (che trovate su Amazon a prezzo basso), la serie è pronta infatti a portarci nel Giappone antico.

Dopo aver visto una fase di gameplay in-game della durata di ben 13 minuti, è ora tempo di saperne di più.

Come riportato anche da PSU, Nicolas Lopez di Ubisoft si è espresso sui social per continuare a parlare di Assassin's Creed Shadows, descrivendo il prossimo titolo stealth-action come il primo capitolo “only next-gen” della serie.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Lopez ha descritto come non solo Shadows sia alimentato da una nuova iterazione del motore di gioco Anvil, ma sia anche il primo gioco della serie a implementare la Ray Traced Global Illumination.

In effetti, la notizia non sorprende più di tanto se si considera che il gioco è in arrivo solo per PS5, PC e Xbox Series X/S; in precedenza, tutti i giochi erano stati rilasciati anche per piattaforme di generazioni precedenti.

È interessante notare che lo stesso caso si è verificato dieci anni fa con l'uscita di Assassin's Creed Unity, che è stato il primo gioco a uscire solo su PS4, PC e Xbox One.

Non ci resta quindi che attendere ora le release ufficiale dell'avventura di Yasuke e Naoe, per scoprire se il gioco è davvero il passo in avanti che la serie necessita da tempo.

Ad ogni modo, solo alcune settimane fa il producer di Assassin's Creed Shadows ha svelato che il mondo di gioco avrà una quantità di dettagli grafici mai vista per un capitolo della serie.

Ma non solo: sempre gli sviluppatori avevano anche già sottolineato che l'open world di Assassin's Creed Shadows sarà davvero immenso: dovrebbe infatti avere dimensioni simili all'Egitto di Origins, che poco non è.