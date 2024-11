Assassin's Creed Shadows, Ubisoft dichiara "guerra" ai leak

Ubisoft ha rapidamente rimosso un nuovo leak riguardante Assassin's Creed Shadows, che rivelava dettagli sul pass battaglia e altri contenuti del prossimo gioco stealth.

L'azione è stata intrapresa dopo la pubblicazione di immagini e informazioni su Reddit, come riportato da GamesRadar+.

Il leak mostrava immagini di outfit, armi e cosmetici inclusi nel pass battaglia, oltre a un primo sguardo all'Animus Hub.

La maggior parte delle immagini è stata rimossa in seguito a una richiesta DMCA di Ubisoft, ma le descrizioni dei contenuti rimangono visibili.

Tra i dettagli emersi, l'Animus Hub (precedentemente noto come Infinity) sarà un punto di lancio per i futuri giochi della serie, incluso Shadows (che trovate su Amazon in preordine).

Fungerà anche da hub per sbloccare nuovi contenuti utilizzando la valuta guadagnata attraverso il pass battaglia e il gameplay.

Il pass battaglia, chiamato "Stagione 1", includerà pare 20 livelli di ricompense gratuite.

Questo arriva dopo la cancellazione del Season Pass annunciata in precedenza da Ubisoft. Curiosamente, il leak menziona anche partnership in-game con marchi come Red Bull, VISA, Intel e BAPE Clothing.

Sebbene le informazioni vadano prese con cautela, la rapida azione di Ubisoft suggerisce una certa legittimità del leak. Assassin's Creed Shadows, originariamente previsto per oggi, è stato posticipato al 14 febbraio 2024.

Il gioco mira a "riequilibrare" gli elementi storici e moderni della serie. Con l'introduzione dell'Animus Hub e un sistema di pass battaglia, sembra che Ubisoft stia puntando su un modello di gioco più continuativo e basato sui servizi per il futuro del franchise.

Del resto, il publisher è consapevole delle critiche per la qualità dei suoi giochi, tanto che il rinvio di Assassin's Creed Shadows dovrà far ricredere anche i più scettici.

Vedremo quindi se il gioco, che a quanto pare costerà anche parecchi soldi a Ubisoft, riuscirà a rievocare il filone storico e molto amato della saga degli assassini.