Assassin's Creed Shadows «è già completo», ma costerà altri €20 milioni

Il caso del rinvio di Assassin's Creed Shadows è stata la proverbiale goccia in un anno davvero complicato per Ubisoft, ma l'azienda promette che il nuovo capitolo della saga sarà puntuale e non verrà più rinviato.

Dal 12 novembre, infatti, l'atteso titolo è stato rinviato qualche tempo fa al 14 febbraio 2025. Ubisoft spiegò nel comunicato che Shadows è «un'aggiunta ambiziosa al franchise», e c'era «bisogno di più tempo per lucidare e perfezionare l'esperienza, spingendo ulteriormente alcune delle nostre caratteristiche chiave».

E Ubisoft ha ribadito la sua fiducia nel rispettare la nuova data di uscita di Assassin's Creed Shadows, come riporta VGC.

Durante la recente riunione sugli utili del secondo trimestre, Frédérick Duguet, chief corporate finance officer di Ubisoft, ha spiegato che il titolo è già «completo nelle sue funzionalità» e che la decisione di posticiparlo è stata presa per garantire un'esperienza impeccabile sin dal primo giorno.

Duguet ha inoltre sottolineato che la scelta di rinviare Assassin's Creed Shadows è stata influenzata dal lancio problematico di Star Wars Outlaws, a rinforzare il concetto emerso proprio nei dintorni del lancio del titolo dedicato a Guerre Stellari.

Il rinvio, secondo i dati di Ubisoft, comporterà costi di sviluppo aggiuntivi per circa €20 milioni, ma l'azienda sembra determinata a garantire un prodotto di alta qualità per i fan della serie. Tra i cambiamenti c'è stato anche lo stravolgimento del modello economico, con l'early access cancellato e la revisione totale del pass già annunciato per gli acquirenti delle edizioni di pregio Assassin's Creed Shadows.

Vedere queste cifre fa senz'altro riflettere, considerando che nella stessa riunione con gli azionisti è stato svelato il numero complessivo di licenziamenti degli ultimi anni. Il numero, neanche a dirlo, è esorbitante.

