Assassin's Creed Origins 2, c'è chi vorrebbe il sequel

La saga di Assassin's Creed ha toccato negli ultimi tempi anche il genere degli RPG, specie con Assassin's Creed Origins.

Lasciando da parte il più recente Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), Origins è ricordato come uno dei capitoli a mondo aperto migliori del franchise.

Il titolo ha rappresentato una vera e propria rinascita del franchise, e ha narrato la storia dell'origine della Confraternita degli Assassini, nel lontano Egitto dell'Età Tolemaica, tanto che un video ci ha mostrato come sarebbe Origins in 8K con Ray Tracing attivo.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, gli attori protagonisti di Assassin's Creed Origins vogliono entrambi realizzare un sequel del gioco e continuare le storie di Aya e Bayek.

Abubakar Salim e Alix Wilton Regan, che in Origins interpretano rispettivamente la coppia di marito e moglie Bayek e Aya, hanno entrambi recentemente espresso la speranza di un sequel.

Salim ha scherzosamente twittato che dovrebbe "fondare uno studio" per realizzare da solo un sequel di Assassin's Creed Origins, mentre Regan ha aggiunto che la storia di Aya e Bayek è "incompiuta".

Uno dei motivi per cui Regan potrebbe considerare la storia di Aya come incompiuta potrebbe essere individuato in un rapporto di Bloomberg pubblicato tre anni dopo l'uscita del gioco.

Si dice che in origine Aya avesse un ruolo molto più importante nel gioco, mentre Bayek sarebbe stato ucciso a metà dell'avventura.

Secondo quanto riferito, questa scelta è stata scartata da un dirigente di Ubisoft che voleva minimizzare il ruolo delle donne Assassine nella serie.

Le storie di Bayek e Aya sono comunque proseguite in due contenuti scaricabili successivi al lancio di Origins: The Hidden Ones ha visto la coppia recarsi nel Sinai per respingere l'invasione romana della regione, mentre The Curse of the Pharaohs ha proseguito esclusivamente la storia di Bayek.

Proprio per quanto riguarda invece i capitoli che verranno, secondo un post su LinkedIn il prossimo Assassin's Creed Red di Ubisoft mira a essere il più grande blockbuster del prossimo anno.

Guardando ancora ai grandi classici, sembra proprio che i fan non abbiano invece neppure dimenticato il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.