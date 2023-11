Assassin's Creed Mirage, una quest a pagamento diventa gratis

Ubisoft ha appena annunciato una novità molto interessante per tutti coloro che hanno acquistato l'edizione standard di Assassin's Creed Mirage: adesso una missione esclusiva può essere sbloccata totalmente gratis.

Si tratta della missione "I 40 Ladroni", già precedentemente inclusa all'interno delle edizioni Deluxe o della Launch Edition (la trovate in offerta per il Black Friday su Amazon), ma che adesso i fan avranno la possibilità di ottenere senza alcun costo aggiuntivo.

Ad annunciare questa novità è stata la stessa Ubisoft tramite un post pubblicato su X, in cui svela di aver introdotto la missione come ricompensa sbloccabile del suo programma Ubisoft Connect.

Si tratta di una feature introdotta in tutti i titoli più importanti del publisher e che permette di guadagnare una speciale valuta dopo aver completato determinati obiettivi: dopo aver ottenuto 60 unità, i giocatori di Assassin's Creed Mirage potranno spenderle per sbloccare la missione "I 40 Ladroni", senza dover dunque effettuare l'upgrade a versioni più costose e senza spendere un centesimo.

Era un bonus reso disponibile anche con il pre-order del gioco e che, dopo un mese di esclusività, ora diventa accessibile a tutti gli altri utenti: non si tratta di un contenuto molto corposo, avendo una longevità di circa 20 minuti, ma permetterà di sbloccare un nuovo costume inedito e diversi materiali per il crafting.

Una novità che indubbiamente farà piacere a chiunque non avesse avuto la possibilità di affrontare questa missione: la ricompensa aggiuntiva è già disponibile su Ubisoft Connect da adesso.

Appare evidente che il team di sviluppo sta cercando di trovare tutte le mosse giuste per riconquistare il pubblico, dopo l'inaspettato crollo di giocatori attivi in appena un mese dal lancio: oltre a questa nuova missione disponibile fin da subito, è stato infatti annunciato che a dicembre arriveranno New Game+ e morte permanente.

Forse non ve ne eravate accorti, ma pochi giorni fa è stato rilasciato ufficialmente anche un nuovo capitolo della serie: si tratta di Assassin's Creed Nexus, lo spin-off per la realtà virtuale.