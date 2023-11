Assassin's Creed Mirage, in arrivo grandi novità per riconquistare i fan

Dopo essere arrivato sul mercato con grandi aspettative e con un grande entusiasmo da parte della community, possiamo dire che oggi Assassin's Creed Mirage non stia affrontando un momento estremamente positivo.

Complice anche un mese particolarmente carico di uscite importanti, l'ultimo capitolo della saga di Ubisoft ha dimostrato di aver fatto molta fatica a mantenere una base attiva di utenti convincente: nelle scorse ore vi avevamo infatti segnalato come oltre la metà dei giocatori avesse smesso di giocarci in appena un mese di tempo.

Ma il team di sviluppo non vuole certamente mollare la presa su Assassin's Creed Mirage (lo trovate su Amazon) e, del resto, è decisamente troppo presto per alzare bandiera bianca: di conseguenza, Ubisoft ha svelato l'arrivo di due delle novità più richieste dalla community nei prossimi giorni.

In un post pubblicato su X, gli sviluppatori ammettono di aver preso seriamente in considerazione i feedback della community, svelando che presto saranno disponibili il New Game+ e la morte permanente:

«Vi abbiamo ascoltato: la modalità New Game+ di Assassin's Creed Mirage sarà disponibile da questo dicembre con un nuovo aggiornamento. E per gli Assassini più esperti, insieme al NG+ arriverà una opzionale modalità con morte permanente, disponibile su tutte le difficoltà! Presto arriveranno ulteriori dettagli».

Sembra dunque che entrambe queste feature saranno disponibili già a partire dal nuovo aggiornamento di dicembre, ancora senza una vera data ufficiale.

In ogni caso, si tratta di modalità che potrebbero riuscire ad arginare il problema della perdita di utenti: il New Game+ è ormai uno standard per tutti quei giochi tripla-A che intendono convincere i loro utenti a non abbandonare mai la loro opera, sentendosi più potenti fin da subito, mentre la modalità con morte permanente dovrebbe rispondere alle esigenze di un pubblico alla ricerca di una sfida più impegnativa.

Feature dunque indispensabili per riuscire a mantenere una base di utenti particolarmente elevata: vi terremo prontamente aggiornati non appena riceveremo ulteriori novità in merito.

Ubisoft è sicuramente rimasta soddisfatta da un lancio più che convincente, ma adesso l'obiettivo è riuscire non solo a conquistare nuovi fan, ma anche a tenersi stretti quelli che hanno già portato a termine l'avventura.

Di sicuro c'è un'ottima base di partenza grazie al sostegno iniziale dei fan, secondo molti dei quali potrebbe essere addirittura il miglior capitolo di sempre.