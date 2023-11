Assassin's Creed Mirage non convince: crollo dei giocatori dopo appena un mese

Il 2023 è stato un anno ricco di grandi uscite videoludiche, rendendo particolarmente difficile per qualunque produzione riuscire a ricoprire il giusto spazio, soprattutto in un mese così carico come lo è stato quello di ottobre.

E anche Assassin's Creed Mirage, dopo aver avuto un lancio davvero impressionante, ora si ritrova a fare i conti con le inevitabili conseguenze di una concorrenza eccessiva: sembra infatti che l'ultimo capitolo di Ubisoft stia facendo molta, troppa fatica a mantenere una base attiva di utenti.

Assassin's Creed Mirage (lo trovate su Amazon) ha rappresentato un ritorno alle origini della saga, con un formato molto più contenuto e più vicino ai primi episodi rispetto a quanto visto con l'ultima trilogia.

Una scelta che ha diviso il pubblico, portando a risultati inevitabili: secondo gli ultimi dati raccolti da TrueTrophies, pare infatti che gli utenti attivi su PS5 siano crollati addirittura del 68.11% in un solo mese.

Sebbene sia quasi ovvio che un gioco in single player subisca inevitabili cali dopo il lancio, quello di Assassin's Creed Mirage ha raggiunto livelli decisamente elevati, anche e soprattutto se comparato ad alcune delle più grandi release dell'anno.

TrueTrophies sottolinea infatti che diversi titoli tripla-A non hanno mai avuto un calo superiore al 50%: per esempio, Resident Evil 4 era calato del solo 39.44%, mentre Star Wars Jedi Survivor si era fermato al 48.79%.

È dunque evidente che dietro questo calo ci sia qualcosa di più di un semplice essere "passati" su un altro gioco del momento: quel che è certo è che Mirage sta trovando non pochi ostacoli per convincere i suoi utenti a tornare nelle strade di Baghdad.

Se consideriamo che molti fan lo avevano addirittura eletto come miglior capitolo della saga, appare evidente che qualcosa non stia funzionando: vedremo che cosa succederà con eventuali update.

La critica, in ogni caso, sembrava pensarla in maniera decisamente diversa dagli utenti, eleggendolo come uno dei capitoli qualitativamente peggiori.