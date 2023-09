Assassin's Creed Mirage «non farà felici tutti», per Ubisoft

Dopo aver trasformato la saga in una vera e propria "trilogia RPG", Ubisoft ha deciso di tornare alle sue origini con il prossimo capitolo di Assassin's Creed, provando così ad accontentare quella fascia di fan che ha seguito l'IP fin dall'inizio.

Assassin's Creed Mirage (potete prenotarlo su Amazon) è dunque a tutti gli effetti un prodotto che sceglie volutamente di fare un salto nel passato, con tutti i pregi e relativi difetti che conseguono tale scelta.

Una mossa che però Ubisoft è convinta essere quella giusta per la serie, mostrandosi così fiduciosa da averne addirittura anticipato la data d'uscita: un evento sicuramente raro in una generazione dove i rinvii sono ormai diventati quasi uno standard.

Eppure, gli sviluppatori sono consapevoli che questo improvviso cambio di direzione non soddisferà tutti: in un'intervista rilasciata a The Escapist (via PCGamesN), la narrative director Sarah Beaulieu ha ammesso che il gameplay così diverso, così come le sue dimensioni più contenute, potrebbe non trovare il consenso di chi ha apprezzato titoli infiniti come Valhalla.

«Naturalmente, vuoi assicurarti che le persone siano contente di ciò che stai facendo. Ma ovviamente, non farà felici tutti: questo lo sappiamo già. Siamo anche molto, molto consapevoli del fatto che ci sono fan del primo Assassin's Creed e fan che sono arrivati più in là e che sono abituati ai grandi mondi aperti, come in Valhalla. Sono due tipologie diverse di giocatori, davvero. Anche dal lato RPG. Non eravamo preoccupati».

Di fatto, Ubisoft conferma che molti fan desideravano da tempo un ritorno alle origini della saga, ma anche che non è detto che questi giocatori siano gli stessi che hanno apprezzato l'ultima trilogia open world.

Assassin's Creed Mirage può essere considerato una sorta di scommessa per il publisher, anche per provare a comprendere quanto sia effettivamente elevato l'interesse per un ritorno alle origini e se ci sia davvero ancora spazio per questo genere di giochi.

Potremo scoprirlo soltanto in occasione dell'uscita ufficiale di Mirage, prevista per il prossimo 5 ottobre.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, Ubisoft ha già svelato tutti i segreti di Baghdad nel suo ultimo trailer, offrendo un piccolo assaggio di ciò che potremo esplorare nei panni di Basim.