Assassin's Creed Mirage avrà anche un filtro... nostalgia

Fin dal primo momento in cui è trapelato online, Assassin's Creed Mirage ha sempre dato la sensazione di voler essere l'erede del capostipite della saga Assassin's Creed, che nel 2007 ci fece vestire i panni di Altair.

La cosa è stata poi confermata una volta visto il gioco da vicino ufficialmente, dal momento che non solo ci troveremo in un'ambientazione mediorientale, ma avremo un approccio più raccolto rispetto ai recenti open world; e, è stato confermato, anche un ritorno in grande stile delle meccaniche di parkour.

Considerando quindi che i nostalgici dei tempi andati di Assassin's Creed sicuramente avranno i fari puntati su Mirage, ecco che Ubisoft ha deciso di proporre loro una piccola chicca, svelata in un recente video: un vero e proprio filtro nostalgia.

All'interno del gioco sarà possibile scegliere di attivare questo specifico filtro per modificarne i colori. Il risultato? I toni molto accesi del gioco vengono desaturati per restituire una palette più vicina al blu e al grigio che caratterizzavano invece lo stile del primo Assassin's Creed.

Nel video, a parlare di questa scelta è stato l'artistic director Jean-Luc Sala, secondo il quale «Mirage è una lettera d'amore alle origini del franchise, una storia sul crescere con meccaniche ritmate che riportano, in epoca moderna, il feeling dei giochi originali».

In merito al filtro, l'artistic director ha anticipato:

«Abbiamo anche una bella sorpresa per i nostri fan di lunga data. Abbiamo implementato il filtro nostalgico come opzione grafica, per tutti coloro che vogliono esplorare il gioco con una palette di colori desaturata sul blu-grigio, come quella del primissimo Assassin's Creed».

Vi ricordiamo che il gioco è ambientato nella Baghdad del IX Secolo e vi mettere nei panni di Basim, un ladruncolo di strada che deve confrontarsi per le prime volte con gli Assassini, trovando la strada della sua vita.

L'uscita del gioco è attesa per il prossimo 12 ottobre su PC, PlayStation e Xbox – se interessati, lo trovate su Amazon. Sicuramente, lunedì sarà tra i protagonisti dell'Ubisoft Forward, la conferenza di Ubisoft che ci svelerà i prossimi giochi in cantiere per la compagnia: qui il nostro calendario di tutte le conferenze.