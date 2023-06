Assassin’s Creed, lo spin-off "scomparso" è tornato (e c'è una data)

L'ultimo Meta Quest Games Showcase ha svelato anche alcune novità in arrivo per il futuro di Assassin's Creed: in particolare non è passata inosservata la presenza di di Nexus, l'episodio in VR annunciato ufficialmente nel 2020, ma poi sparito dalle scene.

Le indiscrezioni avevano svelato come Nexus fosse il nome in codice scelto per questa esperienza unica, figlio di titoli che raccoglieranno l'eredità di Assassin's Creed Valhalla (che trovate su Amazon).

Ubisoft ha infatti confermato che nel futuro ci sarebbero stati una valanga di giochi, senza dare alcuna ulteriore notizia sul misterioso Nexus, sebbene la cancellazione del progetto fosse stata smentita.

Ora, come riportato anche da UploadVR, il capitolo di Assassin's Creed in realtà virtuale esiste ancora e vedrà la luce entro il 2023.

Assassin’s Creed Nexus VR uscirà infatti nel corso dell'anno su Meta Quest 2, Meta Quest Pro e Meta Quest 3.

Il trailer poco sopra non mostra nulla del gioco vero e proprio, sebbene il publisher d'oltralpe abbia dato appuntamento all'Ubisoft Forward del 12 giugno per maggiori dettagli sul gioco.

«Siamo entusiasti di annunciare che Assassin's Creed Nexus arriverà quest'anno su Meta Quest 2», ha dichiarato David Votypka, direttore creativo di Nexus.

E ancora, Votypka ha poi continuato: «Sintonizzatevi su Ubisoft Forward il 12 giugno per scoprire tutto su come diventare un maestro Assassino nella realtà virtuale».

Insomma, dopo essere letteralmente sparito, Nexus sembra essere tornato per restare: staremo a vedere se l'attesa ne sarà valsa la pena.

Ricordiamo come, alcune settimane fa, fosse addirittura emersa l'indiscrezione circa un sequel di Nexus, prima ancora di poter vedere coi nostri occhi il gioco originale.

Restando in tema, Assassin's Creed Mirage sarà completamente giocabile con doppiaggio e sottotitoli in arabo, una novità assoluta per il franchise di Ubisoft.

Inoltre, avete visto che è il lavorazione un gioco che sembra proprio un Assassin's Creed RPG ma ambientato nell'era azteca?