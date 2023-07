Assassin's Creed Jade sta arrivando, presto lo potrete provare gratis

Assassin's Creed Jade è uno dei tanti episodi della saga su cui Ubisoft sta lavorando, un videogioco mobile di cui non sappiamo granché ma che presto potrete provare gratis con una beta.

Assassin’s Creed: Codename Jade è il nome in codice del progetto mobile che prova a portare sul vostro smartphone le meccaniche e lo spirito del franchise.

Sarà strutturato come un open world ottimizzato per i controlli touch e vi permetterà per la prima volta nella saga di creare da zero il vostro Assassino, personalizzandolo a piacimento. A questa personalizzazione, Codename Jade prova a unire anche l’esplorazione basata sul parkour, per fare in modo che abbiate la sensazione di avere per le mani «un Assassin’s Creed in miniatura».

In questo caso, il parco giochi sarà lo scenario dell’Antica Cina nel 215 a.C., quindi l’assist per delle ambientazioni suggestive e dei personaggi memorabili è sicuramente già servito.

Non si è mai visto né saputo granché del titolo, se non per un leak alla fine dello scorso anno che era finito online.

Ora, come riporta VGC, sarà possibile provare Assassin's Creed Jade e registrarsi alla beta del titolo.

La beta partirà dal 3 agosto per dispositivi iOS e Android, e potrete registrarvi attraverso il sito ufficiale. Al momento non sono chiari i contenuti definitivi della beta, né le sezioni che saranno disponibili per i giocatori, ma non manca molto per scoprirlo in ogni caso.

