Assassin's Creed, il nuovo spin-off potrebbe vedere il ritorno di Ezio, Connor e Kassandra

Assassin's Creed Nexus è l'episodio in VR annunciato ufficialmente nel 2020, ma poi sparito dalle scene sino a pochi giorni fa.

Figlio di titoli che raccoglieranno l'eredità di Assassin's Creed Valhalla (che trovate su Amazon), Nexus promette di essere un'esperienza piuttosto diversa.

Sebbene la cancellazione del progetto fosse stata smentita, erano in molti a temere per le sorti del progetto.

Pochi giorni fa, però, è stato confermato che il capitolo di Assassin's Creed in realtà virtuale esiste ancora e vedrà la luce entro il 2023.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il gioco potrebbe includere al suo interno volti storici del franchise, incluso Ezio Auditore.

I fan della community di Access the Animus sono infatti quasi del tutto convinti che Ezio (da Assassin's Creed 2), Connor (da Assassin's Creed 3) e Kassandra (da Assassin's Creed Odyssey) torneranno in Nexus come personaggi giocabili.

In sostanza, questi appassionati hanno unito le forze per decifrare un codice in un recente teaser di Nexus, svelando la partecipazione straordinaria dei tre personaggi.

I membri TheEagleBearer, Sky, Dwarf, L3vinu e Pascalpalace sono riusciti a tradurre infatti alcuni dettagli in date di nascita e, sorpresa, si tratta delle date di concepimento di Ezio, Connor e Kassandra.

Staremo a vedere se Nexus permetterà davvero ai giocatori di vestire i panni degli storici personaggi. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che alcune settimane fa era in ogni caso emersa l'indiscrezione circa un sequel di Nexus, prima ancora di poter ammirare il gioco originale.

Ma non solo: parlando di Assassin's Creed Mirage ricordiamo che il gioco sarà completamente giocabile con doppiaggio e sottotitoli in arabo, una novità assoluta per il franchise di Ubisoft.

Infine, avete visto che è attualmente il lavorazione un gioco che sembra davvero simile a un Assassin's Creed RPG ma ambientato nell'era azteca?