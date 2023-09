Assassin's Creed 2, un fan ha creato il "suo" remake

Il franchise di Assassin’s Creed è sicuramente molto noto, ma ci sono alcuni episodi che sono stati in grado di lasciare il segno più degli altri: uno di questi è sicuramente Assassin’s Creed 2.

Lasciando da parte l’avventura di Eivor con il più recente Assassin’s Creed Valhalla (che trovate su Amazon), i giocatori ricordano infatti con enorme affetto le avventure di Ezio Auditore.

Basti pensare infatti che proprio Ezio sta per tornare come protagonista di uno spin-off in VR dedicato alla saga.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, grazie a un fan, Ezio Auditore è stato riportato in vita grazie a un trailer che mostra il mondo di Assassin's Creed 2 ricostruito con l'Unreal Engine 5.

Il duo noto come TeaserPlay ha mostrato la loro creazione e i fan hanno potuto ammirare i familiari paesaggi italiani in modo incredibilmente dettagliato.

Grazie a nuove luci e texture, il mondo di Ezio prende vita come mai prima d'ora, soprattutto se si considera che il gioco è stato lanciato per la prima volta nel 2009 per PlayStation 3 e Xbox 360.

La cosa più affascinante del video è vedere il tanto amato Ezio mentre cammina per le strade di Firenze, visto che - complice anche la musica di sottofondo - il trailer riporta alla mente una forte nostalgia e ricorda ai giocatori perché Assassin's Creed 2 è uno dei capitoli più amati della saga.

TeaserPlay chiarisce che il trailer è solo un concept creato dai fan e non c'è quindi alcuna possibilità di vederlo pubblicato.

Tuttavia, per un remake "ufficiale" del gioco potrebbe volerci un po', considerando che Ubisoft è impegnata con l'imminente uscita di Assassin's Creed Mirage e molti altri capitoli analoghi.

Anche la prima avventura dell’assassino che ha dato il là al brand, ossia Altair, è stata di recente portata nello splendore dell’alta definizione da un fan appassionato.

Restando in tema, se volete sapere come se la cava il ritorno di Ezio Auditore su console Nintendo Switch, recuperate la nostra recensione della collection.