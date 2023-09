Ezio Auditore tornerà presto, ma non nell'Assassin's Creed che pensate voi

Assassin's Creed Nexus è l'episodio in VR dedicato alla saga Ubisoft, e saremo in grado di giocarci il prossimo novembre di quest'anno.

Lasciando da parte l'eredità di Assassin's Creed Valhalla (che trovate su Amazon), Nexus promette di essere un'esperienza decisamente poco canonica.

Advertisement

Dopo che la cancellazione del progetto è stata smentita, erano in molti a chiedersi come e quando avrebbe visto la luce questo capitolo in VR.

Ora, dopo che è stato confermato che l'Assassin's Creed in Realtà Virtuale sta per arrivare e vedrà al suo interno volti storici del franchise, incluso Ezio Auditore, è il momento di scoprirne di più.

Come riportato anche da GamingBible, AC Nexus vedrà la presenza di Ezio (da Assassin's Creed 2), Connor (da Assassin's Creed 3) e Kassandra (da Assassin's Creed Odyssey) i quali torneranno come personaggi giocabili. Poco sotto, il trailer che mostra il gioco in azione.

Secondo quanto visto nel video di presentazione del gioco che trovare poco più alto, la storia di Nexus è incentrata su un piano della Confraternita per impadronirsi di un'antica tecnologia e reclutare persone nel proprio credo.

Una voce sconosciuta chiama tre assassini da varie epoche per fare squadra e sconfiggere così la minaccia incombente.

Staremo a vedere come e quanto Nexus farà sentire il giocatore nei panni di un Assassino, dal prossimo 16 novembre di quest'anno.

Ricordiamo anche che alcune settimane fa era in ogni caso emersa l'indiscrezione circa un sequel di Nexus, prima ancora di poter provare coi nostri occhi il gioco originale.

Ma non solo: avete visto che è attualmente il lavorazione un gioco che sembra davvero simile a un Assassin's Creed RPG ma ambientato nell'era azteca?

Infine, sappiate che è da pochi giorni disponibile il preorder per la sedia gaming ufficiale di Assassin's Creed su Amazon con il prezzo minimo garantito. Approfittatene ora, prima che vada esaurita.