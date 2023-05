Assassin's Creed 2 riceve una remaster new-gen gratis, grazie ai fan

La saga di Assassin’s Creed è diventata col tempo estremamente celebre, sebbene c'è un episodio che ha lasciato il segno più degli altri: parliamo di Assassin's Creed 2.

Nonostante il clamore di giochi come Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) il capitolo con protagonista Ezio Auditore ha un posto speciale nel cuore dei fan.

Sarà proprio grazie al carisma di Ezio, che AC2 viene ricordato come uno degli episodi meglio riusciti.

Ora, mentre gli occhi sono puntati anche sul prossimo AC Mirage, qualcuno ha deciso di riportare in auge il secondo capitolo.

Come riportato anche da GamingBible, Assassin's Creed 2 ha ricevuto una splendida rimasterizzazione new-gen, grazie a una mod messa in piedi da un fan.

Un bravissimo modder chiamato "Ghostprogaming12" ha infatti preso in mano la situazione con "Assassin's Creed 2 Reshade 2.0", versione tirata a lucido del capitolo originale.

Basta dare un'occhiata alla pagina Nexus Mods dedicata per rendersi conto dei miglioramenti: le texture degli oggetti ambientali, così come i modelli dei personaggi, sono un enorme passo in avanti rispetto all'originale del 2009.

Purtroppo, trattandosi di una mod non ufficiale, questa è disponibile solo su PC (sebbene in forma gratuita). Vale sicuramente la pena dargli un'occhiata, specie se avete amato le avventure di Ezio sin dalla loro uscita originale.

Restando in tema, se volete sapere come se la cava il ritorno di Ezio Auditore su Switch, recuperate la nostra recensione della collection.

Ma non solo: alcune settimane fa Ubisoft ha confermato i dettagli dell’edizione deluxe e del box da collezione di Mirage, davvero molto ma molto interessanti.

Per concludere, diversi mesi fa il direttore creativo di Mirage ha inoltre confermato che il prossimo capitolo della serie si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC», cosa questa che farà la gioia dei fan storici dei primissimi episodi.