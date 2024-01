Assassin's Creed 2, qualcuno l'ha reso davvero next-gen

Nonostante il lungo corso della saga di Assassin's Creed, i fan non hanno mai dimenticato un grande classico come Assassin's Creed 2.

Lasciando da parte il ben più recente Assassin's Creed Mirage (che trovate su Amazon), l'avventura di Ezio è ricordata come uno dei capitoli migliori di sempre.

Il titolo, che ha di recente compiuto 14 anni, rappresenta una vera e propria perla del franchise, ancora molto amata ancora oggi.

Nonostante sia uscito ormai diversi anni fa, adesso qualcuno ha deciso di dare vita a una sorta di remaster del gioco originale (via GamingBible).

Nel 2016, Ubisoft ha pubblicato Assassin's Creed The Ezio Collection che comprendeva le rimasterizzazioni di Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood e Assassin's Creed: Revelations, il tutto con i DLC precedentemente rilasciati.

Tuttavia, al momento del lancio, la qualità visiva delle rimasterizzazioni incluse nella collezione non era all'altezza delle aspettative dei fan.

Fortunatamente, ora che sono passati diversi anni, grazie alle "magie" dei modder, i fan possono ammirare la miglior versione di Assassin's Creed 2 di sempre.

Grazie al talento di Claimer, il gioco è ora più bello che mai grazie all'applicazione di reshade, ray tracing, illuminazione globale e molto altro ancora.

Inoltre, Claimer ha promesso di migliorare tutti i giochi inclusi nella Ezio Collection, quindi a quanto pare non è finita qui.

Naturalmente, è necessario disporre di un PC abbastanza performante per attivare le mod di Claimer, ma se ne sarete in grado, potrete giocare alla migliore versione in assoluto di questi classici Ubisoft.

Per quanto riguarda invece i capitoli che usciranno prossimamente, secondo un post su LinkedIn Assassin's Creed Red di Ubisoft mira a essere il più grande blockbuster del prossimo anno.

Guardando invece ai grandi classici, sembra che i fan non abbiano dimenticato neppure il capitolo originale che ha dato il via alla saga di Assassin's Creed.

Infine, se volete sapere come se la cava il recente ritorno di Ezio su console Nintendo Switch, recuperate la recensione della collection dedicata.