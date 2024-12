Arriva il manga prequel di Cyberpunk Edgerunners

Cyberpunk Edgerunners è stato un grande successo che ha ampliato l'universo di CD Projekt Red tramite una splendida animazione su Netflix, e ora arriva un manga prequel che racconterà la storia precedente a quegli episodi.

Lo ha annunciato la stessa CD Projekt Red sui profili social, introducendo il lancio di questo manga pubblicato da Kadokawa che, al momento, sarà dedicato solo al Giappone.

Cyberpunk Edgerunner Madness, questo il nome del manga, racconta la storia di Pilar e Rebecca da giovani, offrendo un'anteprima sul loro passato con una trama completamente originale. A curare il manga è Asano, autore noto per il suo lavoro sulla versione a fumetti di BNA: Brand New Animal.

Un'occasione imperdibile per tutti i fan di Cyberpunk Edgerunners che vogliono approfondire il mondo di questi iconici personaggi.

Il tutto in attesa di una seconda stagione di Edgerunners, che è stata così tanto amata che non sarebbe nemmeno strano se Netflix potesse tornare a raccontare questi personaggi. In ogni caso, CD Projekt Red e Netflix hanno già preso accordi per un nuovo show, e chissà che non sia proprio Cyberpunk Edgerunners stagione 2 o qualcosa di nuovo.

Il primo capitolo è già disponibile gratuitamente in italiano a partire dal 13 dicembre su tutte le principali piattaforme ebook. I capitoli successivi verranno pubblicati mensilmente in simul release con il Giappone grazie a Panini Comics e alla sua linea editoriale Planet Manga. Tuttavia, a differenza del primo capitolo, i successivi saranno disponibili gratuitamente solo fino all’uscita del capitolo seguente, mantenendo così alta l’attesa e la curiosità del pubblico.

E se proprio non potete farne a meno Lucy farà comunque la sua comparsata in Guilty Gear Strive tra non molto tempo.

Sono arrivati in Italia anche i fumetti di Cyberpunk già pubblicati negli USA (e li trovate su Amazon), è probabile che Kadokawa possa trovare un accordo con i distributori internazionali.

Parlando di Kadokawa, vedremo anche se arriverà un accordo con Sony per quanto riguarda la fusione tra le due aziende.