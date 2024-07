Cyberpunk Edgerunners sta per tornare... su Guilty Gear

Tra i picchiaduro più sorprendenti degli ultimi anni possiamo sicuramente includere senza timore di smentite Guilty Gear Strive, probabilmente il picchiaduro che è stato in grado più di tutti di esibire il talento e le conoscenze acquisite da Arc System Works negli ultimi anni.

Nel corso dell'EVO 2024 abbiamo assistito a tantissime novità legate all'universo dei picchiaduro e, di conseguenza, non poteva ovviamente mancare anche l'annuncio della Stagione 4 di Guilty Gear Strive (lo trovate su Amazon), con una sorpresa davvero inaspettata.

Il trailer di annuncio ci ha infatti svelato l'arrivo di 4 nuovi personaggi: insieme a Queen Dizzy e Venom ci saranno altri due personaggi inediti, uno dei quali è davvero sorprendente.

Insieme alla new entry Unika, Arc System Works ha infatti svelato l'arrivo del primo guest character di Guilty Gear Strive, ed è sicuramente una new entry assolutamente inaspettata: è stato infatti annunciato il crossover con Cyberpunk Edgerunners, che vedrà l'arrivo di Lucy come combattente giocabile.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La protagonista dell'anime ispirato al videogioco di CD Projekt e prodotto da Netflix arriverà dunque nell'universo di Guilty Gear, al momento svelata soltanto con un brevissimo teaser.

La sua uscita infatti è molto distante, dato che sappiamo soltanto essere prevista nel corso del 2025: sarà il personaggio finale del quarto Season Pass di gioco.

Inutile sottolineare come l'annuncio abbia sorpreso sia i fan del picchiaduro che della saga di Cyberpunk, ma probabilmente era proprio questo l'effetto voluto dagli sviluppatori.

Si tratta comunque di un'ottima notizia per tutti coloro abbiano apprezzato Cyberpunk Edgerunners, che ricordiamo aver vinto anche un premio come Anime dell'anno: anche se non dovrebbe esserci una seconda stagione, presto potrete comunque fare del vostro meglio in battaglia utilizzando la vostra netrunner preferita.

Di sicuro le sorprese all'EVO 2024 non sono affatto mancate: restando in tema di nuovi personaggi, anche Tekken 8 ha svelato un ritorno decisamente inaspettato.