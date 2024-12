Archivia i tuoi giochi su questo velocissimo SSD per portarli sempre con te, oggi IN SCONTO! -23%

Se siete alla ricerca di un SSD portatile che offra prestazioni incredibili e un design accattivante, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Infatti, l'SSD Lexar SL660 BLAZE Gaming da 1TB è disponibile a soli 139€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 180,99€. Un'occasione imperdibile per potenziare la vostra esperienza di gioco e lavoro con un dispositivo dalle caratteristiche straordinarie. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per il gaming.

Lexar SL660 BLAZE Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Lexar SL660 BLAZE Gaming è la scelta ideale per i gamer e i professionisti che cercano velocità, affidabilità e sicurezza in un unico prodotto. Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2x2, offre velocità di lettura fino a 2.000 MB/s e di scrittura fino a 1.900 MB/s, riducendo drasticamente i tempi di caricamento di giochi e trasferimento file. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per chi vuole migliorare il proprio gameplay o ottimizzare il flusso di lavoro.

Oltre alle prestazioni, il design del Lexar SL660 BLAZE è un vero gioiello. Con il suo involucro in alluminio premium, resiste agli urti e alle vibrazioni, garantendo una protezione ottimale anche in movimento. Gli effetti di illuminazione RGB aggiungono un tocco di stile alla vostra postazione, rendendolo un accessorio elegante e funzionale. È dotato inoltre di un supporto staccabile, che consente di esporlo accanto a console o PC per un look ancora più accattivante.

La sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia AES a 256 bit, che protegge i file da accessi non autorizzati. La porta USB-C e i cavi inclusi (USB-C a USB-C e USB-C a USB-A) assicurano una compatibilità universale, adattandosi a diverse configurazioni.

Attualmente disponibile a soli 139€, l'SSD Lexar SL660 BLAZE Gaming è un investimento eccellente per chi desidera un'unità di archiviazione portatile dalle prestazioni eccezionali e un design unico. Che siate gamer accaniti o professionisti in cerca di velocità e sicurezza, questo SSD soddisfa ogni esigenza, rendendolo una scelta imbattibile a un prezzo scontato.

Vedi offerta su Amazon