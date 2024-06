Il manga di Elden Ring si ferma per colpa di Shadow of the Erdtree

L'arrivo di Shadow of the Erdtree, massiccia espansione per Elden Ring, sconvolgerà inevitabilmente le routine di tanti videogiocatori e non solo, perché anche il mangaka autore dell'opera ispirata al titolo di From Software si fermerà.

Il manga di Elden Ring (lo recuperate su Amazon) ha iniziato la sua serializzazione qualche anno fa, per altro cogliendo un po' di sorpresa i fan di From Software che non si aspettavano di certo un tipo di narrazione del genere.

La serie infatti è un gag manga, trasformando cioé la narrativa cupa e oscura di Elden Ring in una storia decisamente comica e sopra le righe che prende in giro anche un po' i tropi del gioco.

Il manga sta continuando da allora, anche in Italia, ma Shadow of the Erdtree causerà una interruzione fino a data da destinarsi della pubblicazione.

Il suo creatore, infatti, vuole giocare al DLC di Elden Ring (tramite IGN US).

Nikiichi Tobita, l'autore del manga, ha annunciato che salterà l'uscita della serie del 19 luglio 2024 in modo da poter trascorrere del tempo giocando a Shadow of the Erdtree quando uscirà il 21 giugno.

Tobita ha condiviso un disegno di se stesso che dorme accanto all'annuncio, mostrandolo mentre sogna il «ragazzo verme luminoso», ovvero una nuova creatura presente nell'espansione.

Possiamo capire perfettamente il maestro Tobita, perché Shadow of the Erdtree promette di essere un'espansione clamorosa, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione: «È molto più di una semplice espansione e non merita di essere associata ad altri DLC. Si tratta di un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero.»

Per altro, in queste ore, il DLC è risultato essere il miglior contenuto aggiuntivo di sempre stando alle valutazioni della stampa.