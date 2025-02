Anche Tony Hawk è pronto per Tony Hawk's Pro Skater 3+4

In Singapore è stata classificata una versione di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, e come se non bastasse è arrivata la conferma dell'annuncio della rimasterizzazione degli attesi titoli.

Produzione prevista per il 2025, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 sarà disponibile su Nintendo Switch, PC, PS5, PS4, Xbox One e console Xbox Series, come riportato dal rating.

Ed è proprio il famoso skater Tony Hawk ad anticipare l'arrivo del gioco, postando immagini di sé stesso e di altri skater storici davanti a una grafica che include la data "03.04.25" e le parole "loading new parks", ovvero "caricamento nuovi parchi".

La stessa grafica è apparsa sul sito ufficiale di Tony Hawk, suggerendo l'identità dello sviluppatore del gioco, lo studio Iron Galaxy.

Questo studio ha già lavorato alla versione PC di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, oltre a essere coinvolto nel co-sviluppo delle trilogie rimasterizzate di Crash e Spyro e nei titoli Killer Instinct e Rumbleverse.

L'anticipazione di un nuovo gioco della serie è apparsa più di una volta negli ultimi mesi, e ha raggiunto l'apice di recente, quando il pro skater Tyshawn Jones aveva dichiarato in un podcast di essere coinvolto in una prossima rimasterizzazione.

Il franchise di Tony Hawk's Pro Skater ha avuto un impatto significativo sulla cultura dello skateboarding e sui videogiochi fin dal suo debutto alla fine degli anni '90. Attirando sia skater professionisti che giocatori con poco interesse per lo sport reale, il gioco è diventato famoso per il suo gameplay accattivante e la sua colonna sonora memorabile.

La serie ha contribuito a introdurre la cultura dello skate a un pubblico globale, influenzando le percezioni dello skateboarding come uno sport e come espressione di stile e individualità. Lo sviluppo tecnologico del gioco spesso è andato di pari passo con gli sviluppi nello skateboarding reale, spingendo gli atleti a esplorare nuovi trick e modalità di espressione che prima non erano considerati possibili.