Tony Hawk's Pro Skater sta tornando, c'è una nuova conferma

Tony Hawk's Pro Skater è un nome che ha fatto parte della storia dei videogiochi, e sembra che il franchise possa davvero tornare con un nuovo episodio di qualche tipo.

Se ne parla da un po' e nelle ultime ore è arrivata una nuova conferma, come riporta VGC.

La fonte è Tyshawn Jones, skater apparso in giovane età in Tony Hawk's Pro Skater 1+2 che, in una recente intervista, ha dichiarato di essere stato richiamato all'interno di un nuovo videogioco dedicato al leggendario skater titolare della saga.

«Sarò in un nuovo Tony Hawk che sta per uscire, è figo», ha dichiarato Jones durante la sua partecipazione al Breakfast Club Podcast:

«Stanno rimasterizzando un altro gioco, quindi sta per arrivare. Ero anche nell’ultimo.»

Un possibile ritorno della serie è stato più volte suggerito nel corso degli anni, anche dallo stesso Tony Hawk.

Nel 2023, in occasione del 25esimo anniversario della serie, il leggendario skater aveva accennato al fatto che il franchise avesse ancora un futuro.

Alla fine dello scorso anno si era tornati a parlare in maniera incessante di Tony Hawk's Pro Skater. «Vorrei potervi dire di più, ma posso solo dirvi che sto parlando di nuovo con Activision e stiamo lavorando su qualcosa. Sarà qualcosa che i fan apprezzeranno davvero», aveva dichiarato lo stesso Tony Hawk nel settembre del 2024.

Qualora dovessero arrivare ulteriori conferme ufficiali al riguardo — e, perché no, magari perfino un annuncio — vi aggiorneremo prontamente sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sul futuro di Tony Hawk's Pro Skater.

Anche perché cominciano a essere tante le volte in cui si è parlato del franchise, e di solito in questi casi c'è sempre un annuncio più o meno dietro l'angolo pronto per essere ufficializzato.

Il ritorno del franchise sarà senz'altro apprezzato dal pubblico, visto che anche l'ultimo capitolo ha dato priva di essere un titolo molto più che valido.