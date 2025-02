C'è già il conto alla rovescia ufficiale per il ritorno di Tony Hawk's Pro Skater

Pare che ormai manchi solo l'annuncio ufficiale vero e proprio per il ritorno di Tony Hawk's Pro Skater sugli scaffali videoludici, con quella che con molta probabilità dovrebbe essere una nuova edizione rimasterizzata.

Gli appassionati avevano apprezzato fortemente la raccolta che includeva il meglio dei primi due capitoli della serie (la trovate su Amazon), ma proprio quando sembrava che il re degli skateboard si fosse ripreso il palcoscenico, Activision ha fermato improvvisamente ogni possibile sviluppo.

Fortunatamente, i tempi sembrerebbero essere finalmente maturi per un nuovo capitolo: i primi indizi sono arrivati clamorosamente da un aggiornamento di Call of Duty, che ha lanciato un forte indizio sul 4 marzo 2025 come data da tenere d'occhio per gli appassionati.

Come segnalato da VGC, questa data è stata ricondivisa anche sul sito ufficiale di Tony Hawk's Pro Skater, la cui home page è stata sostituita da un vero e proprio conto alla rovescia che terminerà proprio in tale data.

Il sito ufficiale fa anche riferimento ad Iron Galaxy, team di sviluppo che si era occupata del porting PC di 1+2: con buona probabilità saranno loro a doversi occupare del misterioso nuovo titolo, considerando che ormai Vicarious Visions non esiste più.

Resta ovviamente da capire se si tratti di un capitolo inedito della serie o di una raccolta Tony Hawk's Pro Skater 3+4, precedentemente in sviluppo ma poi cancellata, per ironia della sorte, proprio per "colpa" di Call of Duty.

Lo scorso anno erano arrivate buone notizie direttamente dallo stesso Tony Hawk, che aveva rassicurato i fan sul futuro della serie: evidentemente questi misteriosi progetti verranno svelati una volta per tutte il 4 marzo.

Naturalmente la nostra redazione monitorerà con attenzione tale data e vi terrà aggiornati con tutte le novità più importanti: personalmente spero anch'io che i fan della serie possano avere presto motivo di festeggiare.