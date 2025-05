Hideo Kojima in difficoltà con Marinelli: «Non è il Luca che mi aspettavo»

Nella giornata di oggi abbiamo pubblicato una lunghissima intervista a Hideo Kojima e un'altrettanto lunga anteprima di Death Stranding 2: On the Beach, come avrete senz'altro avuto modo di vedere dalla pagina iniziale del sito.

Nella prima, in compagnia del nostro Silvio Mazzitelli, Kojima ha raccontato molti retroscena e approfondimenti interessanti, e tra questi c'è stato anche un simpatico racconto che coinvolge Luca Marinelli.

L'attore nostrano è infatti all'interno del cast di Death Stranding 2, e tra Marinelli e Kojima c'è stata fin da subito una stima reciproca che ha portato i due professionisti a creare il proverbiale incontro scritto nelle stelle.

Durante la lavorazione del videogioco in uscita, però, il lavoro di Marinelli ha intralciato quello di Kojima Productions, in un certo senso.

Come sapete, Kojima si è innamorato dell'attore dopo aver visto Martin Eden, da cui nacque la corrispondenza tra i due. «Quando gli avevo offerto il ruolo era bellissimo, sembrava un giovane Alain Delon», ha spiegato Kojima nella nostra intervista.

Tuttavia, qualcosa è andato storto sucessivamente:

«Ma al momento della scansione era cambiato: gli ho chiesto cosa fosse successo. Mi ha risposto: “Sto ingrassando per interpretare Mussolini.” Non potevamo fare molto, quindi lo abbiamo scansionato così com’era. Un anno dopo, al momento del motion capture, era di nuovo cambiato. Ho pensato: “Oddio, non è il Luca che mi aspettavo”, ma abbiamo poi risolto digitalmente. È stato un bel problema, ma la serie che ha girato è davvero ottima!»

Kojima si riferisce ovviamente a M: Il figlio del secolo, diretta da Joe Wright, tratta dal libro di Scurati e andata in onda tramite Sky.

Per fortuna tutto è andato bene e, anzi, Marinelli ha coinvolto anche sua moglie Alissa Jung che è parte del cast di Death Stranding 2: On the Beach e si è rivelata essere anche una grande professionista dalle parole di Hideo Kojima.

Vi ricordiamo, nel frattempo, che Death Stranding 2: On the Beach ha un'anteprima gigantesca di 30 ore che abbiamo provato in esclusiva italiana: qui trovate l'articolo.