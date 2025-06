Epic Games ha annunciato che il controverso Dark and Darker verrà completamente rimosso dalle librerie di tutti i giocatori a partire dal 1° novembre 2025.

Il gioco, già rimosso dalla vendita all’inizio dell’anno, continuerà a essere disponibile fino a quella data solo per chi lo aveva acquistato precedentemente.

Ma dal prossimo autunno, Dark and Darker non sarà più né visibile né giocabile tramite l’Epic Games Store (che continua comunque a regalare chicche).

Il motivo alla base di questa decisione è la disputa legale in corso tra Nexon e Ironmace, il team di sviluppo del gioco. Nexon accusa Ironmace di aver sottratto asset e codice da un progetto interno per realizzare Dark and Darker.

A seguito di una decisione di un tribunale sudcoreano, Epic ha rimosso il titolo dalla piattaforma già il 5 marzo 2025. Tuttavia, mentre Steam continua a distribuire il gioco, Epic ha scelto di fare un passo in più, eliminando del tutto il titolo anche per i possessori.

Con la comunicazione ufficiale, Epic ha informato gli utenti che non è più possibile acquistare Redstone Shards o il potenziamento Legendary Status.

Ma non solo: i giocatori potranno utilizzare i Redstone Shards già acquistati solo fino al 1° novembre e verranno emessi rimborsi per il Legendary Status Upgrade, dove possibile sulla carta originale, altrimenti come credito Epic, ma nessun rimborso sarà previsto per i Redstone Shards.

Nel frattempo, Dark and Darker rimane disponibile su Steam, ma vista la natura delicata della disputa, la situazione potrebbe evolversi anche lì.

Questa vicenda rappresenta un precedente importante nel rapporto tra proprietà intellettuale, distribuzione digitale e diritti degli utenti. Che un gioco venga rimosso dal negozio è già grave, ma che venga revocato retroattivamente a chi l’ha acquistato è un evento raro e preoccupante.

Anche se Epic ha motivato la decisione con una sentenza legale, questo lascia l’amaro in bocca: stiamo parlando di un titolo pagato regolarmente e ora reso inaccessibile. Il rimborso attutisce il colpo, ma non cancella una domanda fondamentale: possediamo davvero ciò che acquistiamo in digitale? O siamo solo in affitto, a tempo determinato, del contenuto?

