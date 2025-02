Anche la seconda beta gratis di Monster Hunter Wilds è piena di problemi

Monster Hunter Wilds sembra essere un vero mostro da cacciare per Capcom, perché anche la seconda fase di beta gratis del gioco sembra aver generato tanti problemi tra gli utenti PC.

Come riporta The Gamer, la seconda open beta di Monster Hunter Wilds non sembra aver risolto del tutto i problemi che affliggevano la versione PC del gioco, con molti giocatori che continuano a segnalare glitch grafici e prestazioni altalenanti.

Nonostante Capcom abbia assicurato che il prodotto finale sarà molto più ottimizzato, la beta attuale appare ancora affetta da diversi bug, tra cui i noti problemi poligonali già evidenziati nel primo test pubblico.

Dopo il successo della prima beta, che ha confermato l’enorme interesse attorno al gioco, le aspettative per la seconda fase di test erano alte.

Tuttavia sembra che la build utilizzata sia molto simile a quella precedente, con gli stessi problemi che continuano a ripresentarsi.

Sui forum dedicati, i giocatori hanno condiviso immagini e video di creature deformate da glitch grafici e di texture che faticano a caricarsi correttamente.

C'è da dire che, rispetto alla prima beta, i problemi sembrano essere meno diffusi, ma rimangono abbastanza evidenti da destare preoccupazione tra gli utenti PC. Posso confermare anche personalmente che, avendo una configurazione PC medio-alta, ho avuto problemi a trovare la quadra per far girare in maniera decente Monster Hunter Wilds.

Se siete giocatori PC, il consiglio che posso darvi è quello di provare il gioco in questa fase così da avere un'esperienza diretta e farvi un'idea di come sarà la vostra esperienza con la vostra configurazione.

La speranza è che questo non finisca per danneggiare Monster Hunter Wilds, e che Capcom riesca a trovare una soluzione per consentire ai giocatori PC di vivere il titolo al meglio delle proprie possibilità. Visto quanto è atteso già ora, non ho dubbi che l'azienda nipponica farà quello che può e anche di più per risolvere la situazione.