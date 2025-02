Presto potrete provare gratis Monster Hunter Wilds, prima del lancio

L'ultimo Capcom Spotlight è stato decisamente interessante per chi attendeva con ansia Monster Hunter Wilds, con tantissimi dettagli svelati dagli sviluppatori prima del lancio ufficiale.

Il nuovo capitolo della saga di successo (che potete prenotare su Amazon) ha infatti avuto uno showcase interamente dedicato poco dopo la fine dell'evento, che ci ha svelato nuovi mostri e l'affascinante ambientazione Iceshard Cliffs.

Ovviamente non poteva mancare un nuovo trailer ufficiale per mostrarci più da vicino ciò che i cacciatori dovranno affrontare: ve lo riproporremo qui di seguito.

Ma la presentazione ha anche ribadito l'imminente arrivo di una seconda open beta gratuita, che questa volta dovrebbe permetterci di provare un'esperienza il più vicino possibile al prodotto completo, dato che non mancano ormai molti giorni prima del lancio.

L'Open Beta Test 2 di Monster Hunter Wilds si svolgerà su tutte le piattaforme di gioco: Capcom ha chiarito che, trattandosi di una prova totalmente gratuita, non sarà necessaria alcuna iscrizione a PlayStation Plus o Game Pass per divertirsi.

Come segnalato sul PlayStation Blog, il pre-load dell'Open Beta verrà sbloccato già a partire da oggi 5 febbraio alle ore 19.00, con il test vero e proprio che si svolgerà in due fasi diverse:

dalle 4:00 del 7 febbraio alle 3:59 del 10 febbraio

dalle 4:00 del 14 febbraio alle 3:59 del 17 febbraio

Queste due prove non avranno alcun tipo di contenuto differente, ma saranno esattamente uguali dall'inizio alla fine: si tratta solo di opportunità diverse per permettere a tutti i giocatori interessati di partecipare.

Nell'OBT 2 avrete la possibilità di creare il personaggio, provare la storia e dare la caccia a Doshaguma: dopo aver affrontato questa temibile creatura potrete mettervi alla prova con nuove cacce inedite al Gypceros e all'Arkveld, mostro di punta di Monster Hunter Wilds.

Insomma, non possiamo che invitare i cacciatori che ci stanno leggendo ad affinare le armi e le abilità, augurando loro buon divertimento nelle terre selvagge.

Il Capcom Spotlight è stato anche un appuntamento estremamente interessante per i fan di Onimusha: non solo sono stati svelati nuovi dettagli per Way of the Sword, ma è stato annunciato a sorpresa anche il remaster di Onimusha 2.