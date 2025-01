Monster Hunter Wilds è già uno dei primi vincitori del 2025

Non che sia una sorpresa ma, a giudicare dall'interesse verso il titolo su Steam, Monster Hunter Wilds di Capcom si candida come uno dei primi vincitori assoluti del 2025.

A poche settimane dal lancio, infatti, Monster Hunter Wilds ha raggiunto la vetta della classifica dei giochi più desiderati su Steam, superando titoli molto attesi come Hollow Knight: Silksong e Deadlock.

Come riporta The Gamer, il titolo non solo è arrivato nella vetta globale della lista dei desideri dei giocatori su PC, ma è il settimo gioco più venduto nella lista globale di Steam.

Nel resto della classifica troviamo titoli altrettanto attesi come Civilization VII ed Elden Ring: Nightreign, entrambi posizionati poco sotto Silksong. Con l’uscita di Civilization VII prevista per il mese prossimo, è probabile che il suo posizionamento migliori ulteriormente man mano che il lancio si avvicina.

L’interesse del pubblico è già altissimo, va detto, come hanno dimostrato i numeri dell’open beta che ha attirato centinaia di migliaia di giocatori. Questo nuovo traguardo non arriva dal nulla, ma è sempre impressionante pensare a quanto Capcom sia riuscita a consolidare un franchise che, inizialmente, era molto di nicchia.

Il successo più clamoros è arrivato con il lancio di Monster Hunter World nel 2018, che ha consentito al brand di aprirsi a un nuovo pubblico più esteso, arrivando per la prima volta su console casalinghe di PlayStation, Xbox e PC.

L’attesa per Monster Hunter Wilds è ormai alle stelle e, con il debutto fissato per il 28 febbraio, manca davvero poco per scoprire se riuscirà a imporsi come uno dei titoli più importanti dell’anno.

